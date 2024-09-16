Матч проекта «Выходи во двор» прошёл на обновлённом стадионе «Орион» в Балашихе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Стадион «Орион» в Балашихе после завершения первый этап капремонта принял десятый матч третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор». Футбольная команда «Легенды футбола» сыграла со сборной городского округа в третий раз. Со счетом 9:5 победили звёзды, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Стадион «Орион», построенный в 1959 году, включили в программу капремонта по решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. На объекте заменили газоны, оборудовали подогрев футбольного поля, отремонтировали трибуны и подтрибунные помещения, обновили инженерные системы, беговые дорожки и спортплощадки.
С любительской сборной округа сыграли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Ворота защищал неизменный голкипер «Легенд» Александр Филимонов.
С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из разных городских округов.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«Долгожданное обновление стадиона – большой праздник для жителей микрорайона Железнодорожный в Балашихе. Завершён первый этап работ - на футбольном поле. К концу года планируется отремонтировать расположенный на стадионе универсальный спортивный комплекс с двумя бассейнами и двумя залами», – поделился планами министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
С любительской сборной округа сыграли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Ворота защищал неизменный голкипер «Легенд» Александр Филимонов.
«Балашиха – футбольный город. Здесь всегда были хорошая команда и много хороших футболистов. Могу назвать Василия Калинова, который играл за «Спартак», был чемпионом СССР 1969 года. Целая плеяда футболистов выросла в Балашихе. Сейчас здесь тренируется много талантливых ребят. Для подготовки сделано прекрасное поле. Такого раньше не было», – отметил тренер команды звёзд прославленный футболист и руководитель Валерий Гладилин.Знаменитые футболисты по традиции поговорили с детьми участников СВО, подарили им мячи с автографами, провели для юных игроков мастер-класс.
С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из разных городских округов.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская