Матч сборной России против Брунея назвали самым нелепым событием года

Фото: iStock/FotografieLink
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что матч сборной России против Брунея стал самым нелепым событием года в российском футболе. По его словам, никто не понимает, зачем нужна была эта игра.
«Матч сборной против Брунея — самое нелепое событие года в российском футболе. Для чего он был нужен? Никто не понимает. Наверное, чтобы установить рекорд по забитым голам, но это смешно. Там даже не все были профессиональными футболистами», — поделился Мостовой в беседе с «РБ Спорт».Напомним, сборная России по футболу обыграла Бруней в товарищеском матче в ноябре этого года с разгромным счетом 11:0. При этом всего национальная команда сыграла пять товарищеских игр в 2024 году с общим счетом 26:0.
Читайте также:
Мостовой о карьере Соболева: в «Зените» многие сидят и становятся чемпионами
Албанский футболист Чуни оценил жизнь в России
Украинского футболиста Милевского задержали за договорные матчи
Данил Пономарев