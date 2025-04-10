Экс-тренер «Локомотива» Черевченко: «Динамо» будет биться за чемпионство до последнего тура

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Московское «Динамо» не утратило чемпионских амбиций и будет сражаться за первое место в РПЛ до последнего тура. Не исключена интригующая концовка турнира, когда победитель определился буквально на последних минутах завершающих матчей.
Такое мнение в разговоре с порталом Metaratings.ru высказал бывший главный тренер столичного «Локомотива», подмосковных Химок и Балтики из Калининграда Игорь Черевченко. Он считает, что у бело-голубых есть командный дух, позволяющий им биться за высокие места.
Возглавляет турнирную таблицу чемпионата МИР Российской премьер-лиги «Краснодар, имея в своём активе 52 очка. «Спартак» и «Зенит» отстают на пять баллов. Динамо идёт на пятом месте, в их активе 42 очка.
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Экс-тренер «Локомотива» Черевченко считает «Краснодар» достойным чемпионства
«Мне нравится, как выглядит "Динамо", несмотря на потерю Тюкавина. Команда очень хорошо играет в атаке. В защите у футболистов не получается играть так здорово. Но "Динамо" до последнего тура будет бороться за чемпионство наравне с "Краснодаром" и "Зенитом"», — сказал специалист, не упомянув почему-то московский Спартак», делящий сейчас с питерским клубом 2-3 места, но опережающий его по дополнительным показателям.
Возглавляет турнирную таблицу чемпионата МИР Российской премьер-лиги «Краснодар, имея в своём активе 52 очка. «Спартак» и «Зенит» отстают на пять баллов. Динамо идёт на пятом месте, в их активе 42 очка.
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Экс-тренер «Локомотива» Черевченко считает «Краснодар» достойным чемпионства
Александр Бойцов