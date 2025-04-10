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Экс-тренер «Локомотива» Черевченко: «Динамо» будет биться за чемпионство до последнего тура

Тренер Черевченко: «Динамо» будет сражаться за чемпионство до последнего тура
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Московское «Динамо» не утратило чемпионских амбиций и будет сражаться за первое место в РПЛ до последнего тура. Не исключена интригующая концовка турнира, когда победитель определился буквально на последних минутах завершающих матчей.
Такое мнение в разговоре с порталом Metaratings.ru высказал бывший главный тренер столичного «Локомотива», подмосковных Химок и Балтики из Калининграда Игорь Черевченко. Он считает, что у бело-голубых есть командный дух, позволяющий им биться за высокие места.

«Мне нравится, как выглядит "Динамо", несмотря на потерю Тюкавина. Команда очень хорошо играет в атаке. В защите у футболистов не получается играть так здорово. Но "Динамо" до последнего тура будет бороться за чемпионство наравне с "Краснодаром" и "Зенитом"», — сказал специалист, не упомянув почему-то московский Спартак», делящий сейчас с питерским клубом 2-3 места, но опережающий его по дополнительным показателям.

Возглавляет турнирную таблицу чемпионата МИР Российской премьер-лиги «Краснодар, имея в своём активе 52 очка. «Спартак» и «Зенит» отстают на пять баллов. Динамо идёт на пятом месте, в их активе 42 очка.

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Экс-тренер «Локомотива» Черевченко считает «Краснодар» достойным чемпионства
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#мир
#краснодар
#футбол
Биатлонист Поварницын считает российских спортсменов на уровне топ-10 в мире
10 апреля 2025, 22:48

Фото: istockphoto/vlado85rs

Известный российский биатлонист Александр Поварницын подвёл итоги сезона и высказал своё мнение о крупнейших международных стартах. Он считает, что спортсмены, выступавшие на чемпионате и Кубке России, вполне могли бы на равных бороться с представителями топ-10 мирового биатлона.
В разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru свою собственную форму, особенно в концовке сезона, стреляющий лыжник оценил как неудовлетворительную. Он считает причиной этого пробелы, допущенные в ходе физической подготовки.

«Для меня был очень сложный сезон. Концовка сезона вышла очень плохой, не знаю, в чём было дело. Недостаточно, наверное, тренировался, физически было тяжело. Возможно, связано с тем, что не смог подстроиться под трассы», — сказал биатлонист.

Что касается международных соревнований, то он уверен, что ведущие спортсмены страны и его партнёры по сборной России остаются вполне конкурентноспособными на уровне топ-10 мирового рейтинга. А при должной подготовке «наши ребята» вполне способны побороться и за призовые места, заключил Поварницын.

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Экс-футболист Мовсисян: Даже ненавистники Овечкина должны признать величие его достижения
Экс-футболист Мовсисян: Даже ненавистникам Овечкина должны признать его величие
10 апреля 2025, 20:31

Александр Овечкин (Фото Инстаграм* @aleksandrovechkinofficial)

Даже те, кто без симпатии или и вовсе с ненавистью относятся к российскому хоккеисту Александру Овечкину, должны признать его бомбардирский талант и величие его рекорда. Новое голевое достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» будет побито ещё очень нескоро.
Такое мнение высказал бывший нападающий сборной Армении, американских Реал Солт Лейк и Чикаго Файр, датского Реннерса, Юргодена из Швеции, а также Краснодара и Спартака Юра Мовсисян. Снайперский рекорд россиянина, превзошедшего результат самого Уэйна Гретцки по прозвищу Великий, экс-футболист прокомментировал в эксклюзивном интервью сетевому изданию Metaratings.ru.

«Поздравляю его! Ещё до рекорда это очень много обсуждалось в США. Овечкин – легендарный хоккеист, которого в Штатах все любят. Он заслужил свой рекорд, потому что трудился на протяжении двадцати лет. Его можно смело назвать легендой хоккея», — сказал один из лучших форвардов в истории армянского футбола.

Юра Мовсисян (Фото: РИА Новости/Юлия Честнова)

Юра также добавил, что, хотя он лично не слишком увлекается хоккеем, не может не видеть, какое это огромное событие для всего Вашингтона. Праздник уже был и ещё будет долго продолжаться, отметил лучший бомбардир российского чемпионата сезона 2012/2013.

«Овечкин превзошёл рекорд Гретцки, это дорогого стоит. Хотят или нет, надо будет признать его рекорд и величие. Даже те, кто его не любит, тоже должны признать сейчас его достижение», — заключил Мовсисян.

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Экс-игрок «Зенита» Лепёхин не верит в скорое появление футболистов из России в топ-клубах Европы
Экс-футболист Лепёхин: В ближайшем будущем игроки из России не заиграют в Европе
10 апреля 2025, 16:05

Фото: istockphoto/Dziurek

В ближайшее время не будет молодых футболистов из России, способных с ходу заиграть в каком-либо из пяти ведущих европейских чемпионатов. Последние удачные пример — Александр Головин и Матвей Сафонов, а неудачный — Арсен Захарян.
Такое мнение в разговоре со спортивным изданием «РБ Спорт» бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга, тренер Константин Лепёхин. Он отметил, что многие российские игроки просто не хотят никуда уезжать, потому что на Родине у них финансовые условия куда лучше, чем предлагаются за границей.

«Для попадания в европейский гранд нужно, чтобы совпало много факторов — договорённость между клубами, совпадение интересов президентов и тренеров, желание самого футболиста», — подчеркнул бывший игрок и тренер.

Он также добавил, что отечественные футболисты крайне редко надолго задерживаются в Европе. Как правило, они после одного-двух сезонов, проведённых в сильном чемпионате, возвращаются домой. Константин предположил, что причина этого кроется в российском менталитете. Тем не менее, он пожелал успеха всем, кто хочет себя попробовать в сильнейших европейских клубах.

«Буду только рад, если Сафонов будет ещё долго играть в "Пари Сен-Жермен", а в будущем кто-то из наших ребят окажется в "Манчестер Сити" , например», — сказал в заключение Лепёхин.

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#мнение
#футбол
#клуб
#европа
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Подарок за 25 млн: Жена Гретцки после рекордной шайбы Овечкина поздравила Шубскую
Жена Гретцки после рекордной шайбы Овечкина подарила Анастасии Шубской кольцо с бриллиантами
10 апреля 2025, 09:25

Анастасия Шубская и Александр Овечкин (Фото/Instagram* nastyahubskaya)

Российский хоккеист Александр Овечкин спустя 25 лет побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Канадец присутствовал на матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Нью-Йорк Айлендерс» вместе с женой Джанет и, несмотря на утрату своего рекорда, искренне радовался достижению Александра.
Гретцки вышел на лед вместе с родными Овечкина, чтобы лично поздравить хоккеиста.

Сегодня стало известно, что Джанет подарила Анастасии Шубской особый подарок — кольцо с бриллиантами стоимостью 24 миллиона рублей. Этот жест оказался продолжением традиции, начатой женой Горди Хоу, которая ранее подарила Джанет красивый браслет, когда Гретцки побил рекорд Хоу по количеству заброшенных шайб.

«Моя жена сказала: "Знаешь, Колин Хоу начала традицию. Я не уверена, сможет ли кто-то побить рекорд Алекса, но я хочу подарить Анастасии что-то по-настоящему уникальное". Она выбрала кольцо с восемью бриллиантами для жены Алекса», — рассказал Уэйн, как цитирует The Athletic.
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«Каждый матч Саши — радость»: мама Овечкина высказалась о рекорде сына
09 апреля 2025, 23:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Татьяна Овечкина, мама российской нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, высказалась о рекорде сына. По ее словам, каждая его игра — это большая радость для нее.
«Для меня каждый матч Саши — это большая радость и чувство, что он хорошо играет. Я всегда смотрю за своим сыном и вижу, как он старается. Все получается», — поделилась она в беседе с RT.
В то же время певец Вячеслав Макаров назвал Овечкина легендой и великим спортсменом. Как сообщают «Известия», шоумен поразился физическими возможностями российского хоккеиста и допустил вмешательство «потусторонней силы», которая ему помогает.
«Он просто бьет рекорды. Это, наверное, мне кажется, какая-то потусторонняя сила ему в этом помогает, и он пришел в этот мир действительно показать, что он великий спортсмен, и чтобы на него равнялись», — заявил певец.
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