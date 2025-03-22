Овечкин назвал мудрой идею проведения хоккейного матча между НХЛ и КХЛ

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Российский хоккеист Александр Овечкин назвал мудрой идею проведения матча между сборными НХЛ и КХЛ. Об этом сообщает официальный telegram-канал спортсмена.
«Я с радостью воспринял инициативу двух президентов о проведении хоккейных матчей между сборными НХЛ и КХЛ. Это решение двух мудрых лидеров, которые начали выстраивать и восстанавливать отношения между двумя великими державами», — заявил Овечкин.
Хоккеист отметил, что данная встреча команд станет первым шагом к снятию несправедливых ограничений для спортсменов всех стран. К тому же Овечкин признался в своем желании выйти на лед в случае проведения матча.
Напомним, что во время диалога президента РФ Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа была озвучена идея о проведении игры между сборными НХЛ и КХЛ.
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