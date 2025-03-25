Три клуба из КХЛ вошли в десятку самых посещаемых хоккейных команд в Европе

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Три клуба, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), по посещаемости вошли в десятку лучших среди всех команд, выступающих в европейских чемпионатах. Причём СКА из Санкт-Петербурга сал в этом рейтинге вторым, уступив лишь немецкому «Кёльну».
Согласно исследованию, проведённому экспертами спортивного портала Metaratings.ru, кроме питерских армейцев, в европейский топ-10 по уровню зрительского интереса вошли также выступающие в КХЛ «Динамо» (Минск) и омский «Авангард». Минчане расположились в этом списке на четвёртом месте, а омичи — на седьмом.
Учитывая, что в этом сезоне клуб с берегов Невы не все матчи проводил на «СКА-Арене», которая является крупнейшей крытой хоккейной площадкой в мире (вместимость 22,5 тысячи зрителей - прим. ред.), есть реальная возможность того, что СКА вскоре станет самой посещаемой командой в Европе, если на постоянной основе будет принимать соперников на этом стадионе. Ведь средняя посещаемость на играх «Кёльна» составила в сезоне 2024/2025 17 829 зрителей. СКА уступил совсем немного — матчи питерской команды в среднем посещали 17 648 болельщиков.
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Учитывая, что в этом сезоне клуб с берегов Невы не все матчи проводил на «СКА-Арене», которая является крупнейшей крытой хоккейной площадкой в мире (вместимость 22,5 тысячи зрителей - прим. ред.), есть реальная возможность того, что СКА вскоре станет самой посещаемой командой в Европе, если на постоянной основе будет принимать соперников на этом стадионе. Ведь средняя посещаемость на играх «Кёльна» составила в сезоне 2024/2025 17 829 зрителей. СКА уступил совсем немного — матчи питерской команды в среднем посещали 17 648 болельщиков.
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Александр Бойцов