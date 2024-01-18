Медведев чудом ушёл от поражения во втором круге Australian Open-2024

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Первая ракетка России и третий игрок в мировом рейтинге Даниил Медведев чудом избежал поражения в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против финна Эмиля Руусувуори. Кроме высших сил, помогла российскому теннисисту и изрядная воля к победе, так как он сумел отыграться со счёта 0:2 по сетам.
Финский спортсмен занимает в настоящее время 53-е место в рейтинге АТР и, казалось, игра с ним не должна стать серьёзным испытанием для Медведева. Однако на деле всё вышло иначе. Руусувори цеплялся буквально за каждый мяч. Даниил же допускал непривычно много ошибок и уступил в первой партии со счётом 3:6. Во второй партии шла ровная игра, и соперники, забирая каждый свою подачу, добрались до тай-брейка, в котором финн просто вынес российского теннисиста, выиграв укороченный гейм со счётом 7:1.
В третьем сете Медведев сумел взять подачу соперника и довёл дело до победы в партии: 6:4. Судьба четвёртой партии опять решалась на тай-брейке и тут уже россиянин выиграл укороченный гейм, причём с тем же счетом, что и двумя сетами ранее Руусувуори — 7:1.
Видимо, это надломило финского теннисиста, ведь победа была так близка! К тому же у Медведева полетела первая подача. Всего за игру россиянин 23 раза подал навылет при трёх двойных ошибках. Финн сделал только один эйс и совершил четыре двойные ошибки. Борьбы в пятой партии не получилось — Даниил не позволил сопернику взять ни одного гейма, выиграв её со счётом 6:0. В третьем круге россиянин встретится с Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным в Австралии под 27-м номером.
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В третьем сете Медведев сумел взять подачу соперника и довёл дело до победы в партии: 6:4. Судьба четвёртой партии опять решалась на тай-брейке и тут уже россиянин выиграл укороченный гейм, причём с тем же счетом, что и двумя сетами ранее Руусувуори — 7:1.
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Александр Бойцов