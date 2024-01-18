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Медведев чудом ушёл от поражения во втором круге Australian Open-2024

18 января 2024, 20:39
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Первая ракетка России и третий игрок в мировом рейтинге Даниил Медведев чудом избежал поражения в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против финна Эмиля Руусувуори. Кроме высших сил, помогла российскому теннисисту и изрядная воля к победе, так как он сумел отыграться со счёта 0:2 по сетам.
Финский спортсмен занимает в настоящее время 53-е место в рейтинге АТР и, казалось, игра с ним не должна стать серьёзным испытанием для Медведева. Однако на деле всё вышло иначе. Руусувори цеплялся буквально за каждый мяч. Даниил же допускал непривычно много ошибок и уступил в первой партии со счётом 3:6. Во второй партии шла ровная игра, и соперники, забирая каждый свою подачу, добрались до тай-брейка, в котором финн просто вынес российского теннисиста, выиграв укороченный гейм со счётом 7:1.

В третьем сете Медведев сумел взять подачу соперника и довёл дело до победы в партии: 6:4. Судьба четвёртой партии опять решалась на тай-брейке и тут уже россиянин выиграл укороченный гейм, причём с тем же счетом, что и двумя сетами ранее Руусувуори — 7:1.


Видимо, это надломило финского теннисиста, ведь победа была так близка! К тому же у Медведева полетела первая подача. Всего за игру россиянин 23 раза подал навылет при трёх двойных ошибках. Финн сделал только один эйс и совершил четыре двойные ошибки. Борьбы в пятой партии не получилось — Даниил не позволил сопернику взять ни одного гейма, выиграв её со счётом 6:0. В третьем круге россиянин встретится с Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным в Австралии под 27-м номером.

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3 млн рублей составит призовой фонд открытого суперфинала чемпионата Подмосковья по шахматам
18 января 2024, 21:31

Фото: Федерация шахмат МО

Призовой фонд открытого суперфинала чемпионата Московской области по шахматам составит 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Соревнования пройдут со 22 февраля по 2 марта на базе парк-отеля «Ершово». Приём заявок на участие уже стартовал на сайте Федерации шахмат региона. Предварительная регистрация продлится до 15 февраля.

Предполагается, что соревнования станут традиционными и будут проводиться ежегодно. Подробную информацию о турнире можно найти на сайте федерации.

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В Коломне соберутся мастера лыжного ориентирования 12 возрастных категорий
18 января 2024, 21:14

Фото: Istockphoto / Suzi Media Production

В Коломне пройдут традиционные соревнования по зимнему спортивному ориентированию. Они состоятся 21 января в парке 50-летия Октября, сообщении в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Участникам, передвигаясь на лыжах, предстоит в заданном порядке преодолеть контрольные точки, нанесённые на карту. Сложность дистанции будет зависеть от возраста и уровня подготовки спортсмена.
«Всего организаторы подготовили три соревновательных раздела: «профи», «новички», а также «семьи и гости». В первых двух разделах к участию допускаются спортсмены 10 лет и старше. В семейном разделе попробовать свои силы может любой желающий, а также семейные команды с детьми от 3 лет и старше. Итоги соревнований будут подводить в 12 возрастных категориях», – говорится в сообщении.
Старт соревнований – в 10 утра, начало регистрации участников – в 9:30. После финиша каждого участника ждёт горячий чай с сушками, а победителей и призёров - памятные новогодние подарки.

Оставить заявку на участие в соревнованиях можно на сайте. Количество мест ограничено.

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#спорт
#минспорт мо
#лыжи
#коломна
#соревнования
#московская область
#подмосковье
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В Балашихе стартовал XIII турнир по хоккею «Кубок Юрия Ляпкина»
18 января 2024, 17:10

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Хоккейный турнир детско-юношеских команд «Кубок Юрия Ляпкина» открылся в ледовом дворце «Арена «Балашиха» в четверг, 18 января, в нём принимают участие 12 команд из Подмосковья, столицы и Алтайского края, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Важность этого мероприятия отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов.

«Для нас важен каждый турнир, который носит имя таких легенд, как Юрий Евгеньевич Ляпкин. (…) У детей есть возможность пообщаться с именитым спортсменом, получить автограф, вдохновиться его примером», — сказал Абарёнов.

Турнир «Кубок Юрия Ляпкина» проводится в Подмосковье уже в тринадцатый раз. Сегодня и завтра, 19 января, в программе турнира регулярные матчи. На 20 января назначены игры плей-офф, а финал и полуфинал состоятся 21 января. Вход на все игры свободный. Для гостей в холле ледового дворца будут проводить различные мероприятия и мастер-классы.

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#балашиха
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#спорт
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Депутат Журова назвала страшные последствия отсутствия россиян на ОИ-2024
Депутат Журова: Виды спорта потеряют многое без россиян
18 января 2024, 16:04

Фото: istockphoto.com/HJBC

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отметила, что недопуск россиян на Олимпиаду приведёт к потере интереса к ней.
Кроме этого, отдельные виды спорта также многое потеряют без российских спортсменов.

«Олимпийские игры для спортсменов всё равно будут апофеозом. И спортсменам всё равно, коммерческими они будут или нет. Сейчас спортсмены становятся заложниками политики. И понятно, что Олимпиада теряет в интересе без русских. Художественная, спортивная гимнастика, синхронное плавание, борьба, фехтование — это только навскидку виды спорта, которые очень много теряют без россиян», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Журова.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон может удовлетворить обращение латвийских депутатов и не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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#светлана журова
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#спортсмены
#спортивная синхронное игры
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Футболист Козлов из Подмосковья стал первым россиянином на чемпионате Индии
18 января 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Футболист из Московской области Евгений Козлов, играющий за калькуттский клуб «Мохаммедан», стал первым россиянином, вышедшим на поле на чемпионате Индии, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Евгений Козлов родом из Сергиева Посада. Там он начал играть в футбол. Кроме того, спортсмен некоторое время играл за клубы Раменского и Подольска. На его счету также выступления за другие клубы России, а также Латвии и Казахстана», — говорится в сообщении.

В футбольный клуб города Калькутта «Мохаммедан» Евгения пригласил тренер команды Андрей Чернышов. По словам футболиста, именно приглашение Чернышова сыграло решающую роль в выборе клуба.

Клуб «Мохаммедан» был основан более 100 лет назад — в 1887 году. Он входит в высший дивизион Индии.

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#сергиев посад
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Футболист Дьяков объяснил поздний выход команд РПЛ из отпуска
18 января 2024, 15:50

Фото: istockphoto.com/master1305

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что поздний выход некоторых команд РПЛ из отпуска связан с разными подходами и различным видением тренеров к подготовке спортсменов к играм.
«У каждого тренера своё видение подготовки. Также футболистам в отпуске всегда раздаются задания. Сроки сборов – личное дело каждого тренера, они оговариваются заранее. Мы просто привыкли так: в моё время сезон начинался в марте, а мы уже с 5-10 января на сборах, и по 2-3 тренировки в день. Мне кажется, это не совсем нужно и правильно. Более современный подход – пара коротких сборов», – поделился в беседе с «РБ Спорт» Дьяков.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказывал мнение о том, что «Краснодар» выиграет чемпионат России в этом сезоне.

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#тренер
#тренировки
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Футболист Давыдов допустил победу «Краснодара» в Чемпионате РФ
18 января 2024, 15:39

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказал мнение о том, что «Краснодар» выиграет чемпионат России в этом сезоне.
«Мне всегда нравилась игра «Краснодара». Раньше они бежали в атаку, а сейчас думают о результате, где-то играют по счету. У них хороший подбор игроков. Я думаю, «Краснодар» выиграет», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Давыдов.

При этом, он отметил, что болеет за «Спартак». Однако, подчеркнул спортсмен в той же беседе, победа «Краснодара» его не расстроит.

Ранее российский тренер Сергей Силкин заявлял, что «Краснодару» для борьбы с «Зенитом» в весенней части чемпионата необходимы опытные спортсмены.

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#спорт
#тренер
#победа
#чемпионат
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Чепик об условиях участия российских пловцов в ОИ: Абсолютно неприемлемо
18 января 2024, 15:21

Фото: istockphoto.com/Symeonidis Dimitri

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что условия участия российских пловцов в Олимпийских играх - 2024 в Париже являются абсолютно неприемлемыми.
Так он прокомментировал отказ российских атлетов от регистрации на чемпионат мира в Катаре, являющийся последним квалификационным стартом перед Играми.

«Выдвинутые условия являются абсолютно неприемлемыми. Наше участие без флага и гимна, отмена команды никаким образом не связаны с Олимпийскими играми. <…> Это абсолютное лицемерие и попытка дать какой-то шанс более слабым спортсменам. Смогут ли наши внутренние турниры затмить те, на которые мы не поедем? Мы делаем своё дело и устанавливаем рекорды России и мира, обновляем команду, и нам не надо никому ничего доказывать», — сказал в беседе с RT Чепик.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон может удовлетворить обращение латвийских депутатов и не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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#спорт
#олимпиада
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Экс-капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов дисквалифицирован за кокаин
18 января 2024, 15:01

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В допинг-пробе баскетболиста ЦСКА, бывшего игрока сборной России Никиты Курбанова обнаружены следы кокаина. 37-летний спортсмен получил дисквалификацию на три месяца.
Как сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА), 20 октября трёхкратный победитель Евролиги в составе ЦСКА был временно отстранён от игр и тренировок до момента проверки повторной пробы. Она показала наличие в крови Курбанова запрещённой субстанции класса S6a (кокаин).

Решение о дисквалификации баскетболиста было принято 10 января. Однако срок её отсчитывается с начала временного отстранения спортсмена, то есть с 20 октября, поскольку именно с того дня он не играл и не тренировался с командой. Таким образом, Никита Курбанов сможет возобновить спортивную карьеру уже 19 января.

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