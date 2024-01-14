Россиянин Рублёв в пяти сетах одолел бразильца Вилда на старте Australian Open

В канадском Квебеке состоялся бой, в котором россиянин Артур Бетербиев защищал свои чемпионские пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе. Он отстоял все три титула, нокаутировав британца Каллума Смита.