Россиянин Рублёв в пяти сетах одолел бразильца Вилда на старте Australian Open

Фото: РИА Новости/Александр Джорович
Российский теннисист Андрей Рублёв в тяжелейшем пятисетовом поединке победил бразильца Тиаго Сейбот Вилда в первом круге турнира Большого шлема Australian Open. На тай-брейке решающей партии россиянин проигрывал 1:4, но сумел отыграться и вырвать победу.
Тем не менее, бразилец оказал Рублёву очень серьёзное сопротивление. Более того, он мог выиграть матч, если бы на тай-брейке решающего сета не дрогнул и не позволил россиянину отыграться со счёта 1:4. Игра закончилась со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). Теннисисты провели на корте три часа 42 минуты.
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