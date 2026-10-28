Медведев оценил победу Кейна в номинации «Золотой мяч»
Экс-глава «Зенита» Медведев: Кейн получил «Золотой мяч» заслуженно
Советник председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев высказался о триумфе нападающего «Баварии» Харри Кейна в борьбе за «Золотой мяч». Его слова цитирует Metaratings.ru.
Церемония вручения престижной награды прошла 26 октября. Для 33‑летнего англичанина эта победа стала первой в карьере.
«Он забил больше голов за „Баварию“ и сборную, чем его конкуренты, и отличался в каждом матче Лиги чемпионов. А то, что Англия завоевала бронзу чемпионата мира, впервые с 1966 года поднявшись на пьедестал, — его заслуга не только как бомбардира, но и как вожака команды», — сказал Медведев.Статистика минувшего сезона подтверждает успехи футболиста. В 51 матче за «Баварию» он отметился 61 голом и семью результативными передачами. В составе сборной Англии Кейн помог команде взять бронзу на чемпионате мира 2026 года, забив на турнире шесть мячей.