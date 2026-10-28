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Медведев оценил победу Кейна в номинации «Золотой мяч»

Экс-глава «Зенита» Медведев: Кейн получил «Золотой мяч» заслуженно
Фото: iStock/Rost-9D

Советник председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев высказался о триумфе нападающего «Баварии» Харри Кейна в борьбе за «Золотой мяч». Его слова цитирует Metaratings.ru.



Церемония вручения престижной награды прошла 26 октября. Для 33‑летнего англичанина эта победа стала первой в карьере.

«Он забил больше голов за „Баварию“ и сборную, чем его конкуренты, и отличался в каждом матче Лиги чемпионов. А то, что Англия завоевала бронзу чемпионата мира, впервые с 1966 года поднявшись на пьедестал, — его заслуга не только как бомбардира, но и как вожака команды», — сказал Медведев.
Статистика минувшего сезона подтверждает успехи футболиста. В 51 матче за «Баварию» он отметился 61 голом и семью результативными передачами. В составе сборной Англии Кейн помог команде взять бронзу на чемпионате мира 2026 года, забив на турнире шесть мячей.
Александр Огарёв

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