Определился обладатель «Золотого мяча»
Английский нападающий Харри Кейн получил «Золотой мяч». Игрок «Баварии» одержал победу в итоговом голосовании, опередив Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе, пишут СМИ.
Для 33‑летнего англичанина эта награда стала первой в карьере. Прошедший сезон получился для Кейна особенно результативным: он отметился 73 голами за клуб и сборную Англии. Кроме того, футболист помог «Баварии» завоевать Кубок Германии и стал обладателем европейской «Золотой бутсы».
На мероприятии также отметился российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за «ПСЖ». Он занял четвёртое место в списке лучших вратарей мира.
Церемония состоялась 26 октября 2026 года в лондонском театре «Палладиум». Примечательно, что это первый случай в истории награды, когда гала-вечер прошёл за пределами Франции. Организаторы связали это с юбилеем: вручали награду в 70-й раз, а первым обладателем в 1956 году стал англичанин Стэнли Мэтьюз.
«Золотой мяч» присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В прошлый раз победу в номинации одержал форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.
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