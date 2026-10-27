Определился обладатель «Золотого мяча»

27 октября 2026, 01:58

Англичанин Харри Кейн стал обладателем «Золотого мяча — 2026»

Харри Кейн (Фото: Instagram* / @harrykane)

Английский нападающий Харри Кейн получил «Золотой мяч». Игрок «Баварии» одержал победу в итоговом голосовании, опередив Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе, пишут СМИ.