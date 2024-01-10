Подмосковная теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Анастасия Павлюченкова из Подмосковья вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде. В матче второго круга она обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову.
Павлюченковой 32 года. Она занимает в мировом рейтинге 59-е место. На счету россиянки – 12 титулов WTA. В 2021 году в составе российской команды она выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Общий фонд турнира в Аделаиде – 922,5 тыс долларов. Российские спортсменки ни разу не выигрывали эти соревнования.
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