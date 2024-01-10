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Подмосковная теннисистка Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

10 января 2024, 11:25
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Анастасия Павлюченкова из Подмосковья вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде. В матче второго круга она обыграла представительницу Чехии Катерину Синякову.

Встреча закончилась со счетом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Павлюченковой, попавшей в основную сетку соревнований через квалификацию. В четвертьфинале россиянка сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Павлюченковой 32 года. Она занимает в мировом рейтинге 59-е место. На счету россиянки – 12 титулов WTA. В 2021 году в составе российской команды она выиграла Кубок Билли Джин Кинг. Общий фонд турнира в Аделаиде – 922,5 тыс долларов. Российские спортсменки ни разу не выигрывали эти соревнования.

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#спорт
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Украинский врач раскрыл ужасающие цифры потерь ВСУ
ABC News: число тяжелораненых бойцов ВСУ выросло на 30 процентов
10 января 2024, 02:36

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

За последние несколько недель число серьезно раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины увеличилось на 30 процентов, сообщает ABC News, ссылаясь на главного врача больницы в Днепре.
Доктор Сергей Рыженко подчеркнул, что больница имени Мечникова в Днепре, находящаяся в нескольких часах езды от зоны боевых действий, ежедневно принимает от 40 до 100 тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до 100 хирургических операций в сутки.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил накануне, что в 2023 году противник потерял более 215 тысяч человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о просьбе Генштаба Вооруженных Сил Украины мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти представили в Раде законопроект о мобилизации, в котором предусмотрены изменения, такие как отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов третьей группы. Документ также предлагает включение граждан в реестр должников за неявку в военкомат.

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Канадский фигурист отказался от участия в турнире из-за обвинений в насилии
Фигурист Сёренсен отказался от чемпионата Канады из-за обвинений в изнасиловании
09 января 2024, 23:59

Фото: istockphoto.com/KrisCole

Канадец Николай Сёренсен и его партнерша Лоранс Фурнье-Бодри отказались участвовать в национальном чемпионате Канады по фигурному катанию после того, как Сёренсена обвинила в сексуальном насилии бывшая американская фигуристка.
Экс-спортсменка, чье имя не разглашается, заявила, что Сёренсен совершил насилие над ней 21 апреля 2012 года, передает РИА Новости. По ее словам, после вечеринки в квартире он удерживал ее против воли на кровати. На момент инцидента ей было 22 года, а Сёренсену — 23. Долгое время она молчала, опасаясь, что ее обвинят в клевете. Однако в июле 2023 года она решила высказать правду после прочтения высказываний Сёренсена о важности безопасности женщин в фигурном катании.

«Я считаю, что каждый должен чувствовать себя в безопасности как на льду, так и за его пределами. Поддержка и позитивная атмосфера в спорте необходимы для всех. Я осведомлен об обвинениях, но они ложные, и я настроен на их опровержение. Мы с Лоранс приняли решение не участвовать в национальном чемпионате в Калгари на этой неделе. Мы не хотим стать отвлекающим фактором, когда внимание должно быть сосредоточено на спортивной состязательности», — написал Сёренсен на своей странице в Instagram*.
В настоящее время Сёренсену 34 года. Он выступает в парном фигурном катании с Лоранс Фурнье-Бодри. Они стали чемпионами Дании в 2018 года, а с 2019 представляют Канаду. В 2023 году они стали чемпионами Канады. Пара заняла девятое место на Олимпийских играх в Пекине и пятое - на Чемпионате мира в 2023 году. Сёренсен и Фурнье-Бодри планируют выступить на мировом первенстве в Монреале в марте.

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Шамиль Газизов заявил о переговорах с «Зенитом» по Москвичеву
09 января 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что переговоры о возможной аренде 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева уже идут с командой.
«Богдан нам очень нравится. Мы считаем его одним из самых перспективных молодых вратарей России. Хотелось бы, чтобы он к нам пришел. Пока мы находимся в стадии переговоров», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Газизов.

Он отметил, что надеется на успешный итог переговоров с менеджерами «Зенита».

Ранее бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев заявил, что рост числа легионеров из Бразилии в команде, которое уже достигло десяти, вызвано, в том числе, безвыходным положением.

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#спорт
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Футболист Канищев объяснил рост числа легионеров из Бразилии в «Зените»
09 января 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/DragonImages

Бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев заявил, что рост числа легионеров из Бразилии в команде, которое уже достигло десяти, вызвано, в том числе, безвыходным положением.
«Зенит» находится в безвыходном положении. Он «сел» на бразильскую иглу и слезать с неё не собирается. Если есть возможность покупать средних по мировым меркам игроков из Бразилии, их будут покупать. Для РПЛ такие легионеры вполне годятся. «Зениту» для того, чтобы быть на вершине, приходится их приобретать, а других футболистов, способных играть за команду на высоком уровне, просто нет. Также это хорошая коммерческая история», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Канищев.

Кроме того, он отметил, что селекционная политика «Зенита» вызывает некоторые вопросы.

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#спорт
#рпл
#футболист
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Экс-глава IBU Бессеберг отрицает связь с якобы оплаченными Россией проститутками
09 января 2024, 17:38

Фото: iStock/Motortion

Бывший глава Международного союза биатлонистов, норвежец Андерс Бессеберг отрицает, что когда-либо пользовался секс-услугами, предоставленными или оплаченными представителями России. Об этом сообщил адвокат чиновника Кристиан Йорт, слова которого приводит NRK.
Отмечается, что судебный процесс продлится до 16 февраля. По информации источника, представитель обвинения сообщила, что Бессеберг в одном из телефонных разговоров согласился на встречу с проститутками, которая была организована и оплачена российскими парламентариями.

Сторона обвинения расценивает данные действия в качестве коррупции. Сам Бессеберг свою вину не признает. При этом его также обвиняют в получении взяток в виде часов, стоимость которых составляет порядка восемнадцати тысяч долларов.

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#данные
#спорт
#суд
#обвинение
#биатлон
#проституция
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«Русский Халк» из Люберец Агаджанян установил мировой рекорд по сценическому экстриму
09 января 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Тяжелоатлет из Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» установил рекорд России и мира по сценическому экстриму. Он зафиксировал достижение по продолжительности и количеству выступлений за 12 часов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«На выставке-форуме «Россия», которая продолжает работу на ВДНХ, атлет выступил с различными активностями и мастер-классами 10 часов 30 минут подряд с небольшими перерывами. Он провёл 11 выступлений, разрушив за это время 82 предмета: 66 сковородок и 16 медицинских грелок», – говорится в сообщении.
Ассистировал Агаджаняну люберецкий рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Чуприна. Также в течение всего дня атлеты совершили шесть проходов с моделями на плечах, надувая до разрыва медицинские грелки.

Рекорды Агаджаняна зафиксировала международная организация World Strongman.

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#московская область
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Подмосковные легкоатлеты стали призерами на всероссийских соревнованиях
09 января 2024, 15:43

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Три медали завоевали подмосковные легкоатлеты на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийских соревнованиях «Рождественские старты. Мемориал Э. С. Яламова» по лёгкой атлетике в помещении проходили в Екатеринбурге.

Всего в турнире приняли участие свыше 140 легкоатлетов из 32 регионов России. Московская область по итогам завоевала золотую, серебряную и бронзовые медали.

«Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту среди женщин, показав результат 1,89 метра. Вторую ступень пьедестала в беге на 3000 метров среди мужчин занял Тимофей Голоктионов, преодолев дистанцию за 8 минут 17,61 секунду. Всего 0,04 секунды не хватило Николаю Вербицкой в беге на 600 метров среди мужчин завоевал «бронзу», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что данные соревнования проводятся в Екатеринбурге уже 33 раз.

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#лёгкая атлетика
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Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство
Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство
09 января 2024, 12:54

Фото: iStock/JessAerons

Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Указ главы российского государства Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что в июле прошлого года Лайпсик выразил желание принять российское гражданство, в результате чего отправил письмо Путину. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до 30 апреля следующего года.

Примечательно, что в нашей стране помимо СКА североамериканец выступал за московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». А в текущем сезоне в четырнадцати матчах КХЛ Лайпсик набрал четыре очка.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек рассказал, когда российские спортсмены смогут вернуться к международным соревнованиям.

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Обладатель Кубка Стэнли Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам
09 января 2024, 12:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек рассказал, когда российские спортсмены смогут вернуться к международным соревнованиям. Об этом Гашек написал в социальной сети X.
По словам Гашека, российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях, пока «РФ не покинет Украину».

«Всем российским хоккеистам и чиновникам: либо вы поддерживаете специальную военную операцию, либо нет», — написал в социальной сети спортсмен.
Отмечается, что данный комментарий стал ответом на слова Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без российской сборной.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года отстранила хоккеистов РФ от участия в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

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