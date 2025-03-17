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Мостовой: Ключевой для «Зенита» в матче со «Спартаком» стала потеря Вендела

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Перед игрой 21 тура МИР Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» обе команды понесли потери: из-за дисквалификации в составе «красно-белых» не играл Дуарте, а клуб с берегов Невы лишился Вендела. Если парагвайского защитника в составе столичного клуба с успехом заменил Литвинов, то потеря бразильца для питерцев оказалась ключевой и невосполнимой.
Об этом заявил бывший футболист «Спартака», испанской «Сельты» и сборных СССР и России Александр Мостовой. В беседе с порталом Metaratings.ru он признался, что был уверен в том, что матч завершится ничейным исходом.

Известный в прошлом атакующий полузащитник также предположил, что споры по поводу второго гола, забитого Мартинсом, ещё будут. Возникло сильное подозрение, что игрок находился в положении «вне игры». Это косвенно признали даже сами «спартаковцы», которые после игры не скрывали радости по поводу того, что этот мяч игрока сборной Люксембурга был засчитан судьями. Значит у них было основание предполагать, что у арбитров были основания для отмены взятия ворот, пояснил Мостовой.

«Когда-то «Спартаку» должно было повезти. Мартинс только своей фактурой лучше многих игроков, он в хорошей физической форме. Объективно игра была равная, но первый тайм был скучноват. У «Зенита» выпали некоторые игроки, потеря Вендела стала существенной и ключевой», — сказал экс-футболист.

После этой победы «Спартак» догнал «Зенит» по очкам — их у обеих команд по 43, — но опережает клуб из Санкт-Петербурга по дополнительным показателям и занимает второе место. Лидирует «Краснодар», у которого 46 баллов.

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«Попали под каток»: Ольховский оценил победу Мирры Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе
Ольховский назвал стабильность залогом победы Мирры Андреевой на турнире в США
17 марта 2025, 14:50

Мирра Андреева (Фото: Инстаграм* @_mirraandreeva_)

Юная российская теннисистка Мирра Андреева выиграла в финале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе у первой ракетки мира Арины Соболено в трёх сетах (2:6, 6:4, 6:3). Это её вторая подряд победа на крупных соревнованиях и 12-й выигранный матч кряду.
Успех молодой россиянки прокомментировал двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. В беседе с порталом Metaratings.ru он назвал стабильность игры Мирры тем фактором, который позволил ей переломить ход неудачно складывавшейся поначалу встречи.

«Мирра начала двигать Соболенко, справляться с её скоростью, а Арина этого не любит. Она не любит, когда на другой стороне сетки человек стабильно играет», — сказал известный в прошлом российский теннисист.

По его мнению, Андреева вышла сейчас на очень хороший уровень. Выиграть два турнира подряд, причём очень представительных, невозможно, опять же, без стабильной и уверенной игры.

«Все попали под каток Мирры», — с улыбкой заключил Андрей Ольховский.

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Бывший гендиректор «Спартака» Первак: Станкович переиграл Семака чисто технически
Бывший гендиректор «Спартака» Первак: Станкович удивил и переиграл Семака
17 марта 2025, 13:59

Фото: istockphoto/Andreyuu

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак поделился впечатлениями от матча с питерским «Зенитом», в котором «урасно-белые» победили со счётом 2:1. По мнению функционера, сербский тренер столичного клуба Деян Станкович переиграл своего коллегу из города на Неве.
Об этом он заявил в разговоре с порталом Metaratings.ru. Специалист в первую очередь отметил отличную игру обеих команд в центральном матче тура, а также серьёзную борьбу с обилием фолов, что стало уже визитной карточкой «дерби двух столиц».

«В чём "Спартаку" повезло? "Зенит" просто не смог с этим справиться. Технически Станкович переиграл Семака. Семак не был готов к такой серьёзной борьбе», — сказал Первак.

Он напомнил, что три предыдущих встречи между этими соперниками закончились нулевыми ничьими, а в последний раз «красно-белые» обыгрывали команду из Санкт-Петербурга в 2017 году. Раньше «Спартак» играл по-другому, а эта встреча стала как бы антиподом предшествующих матчей команд, к чему «Зенит» оказался явно не готов, заключил Дмитрий Первак.

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«Сборная мешает "Спартаку"»: Смородская считает, что пауза в РПЛ повредит столичному клубу
Смородская: Пауза на матчи сборной не пойдёт на пользу московскому «Спартаку»
17 марта 2025, 13:13

Фото: istockphoto/FotografieLink

Двухнедельная пауза в чемпионате МИР Российской премьер-лиги (РПЛ), во время которой запланированы товарищеские матчи национальной сборной, отнюдь не пойдёт на пользу столичному «Спартаку». Ведь клуб сейчас набрал отличный ход.
Такое мнение высказала бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская. В разговоре с порталом Metaratings.ru она отметила, что перерыв в турнире однозначно помешает команде сохранить игровой тонус.

«Пауза помешает "Спартаку", потому что они набрали ход, и им бы дальше играть. "Красно-белые" сейчас хорошо выглядят физически», — сказала бывший спортивный функционер.

Не стоит также забывать, что игроки после поездок в сборные своих стран окажутся в разном функциональном состоянии. Футболистам из Южной Америки предстоят дальние перелёты, а те, кто не будет задействован в национальных командах, останутся без игровой практики, заключила Смородская.

После 21 тура «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка и опережая имеющий столько же баллов «Зенит» по дополнительным показателям. От лидирующего «Краснодара» столичный клуб отстаёт на три очка. В последних девяти играх «Спартак» одержал восемь побед, уступив лишь однажды — в позапрошлом туре казанскому «Рубину».

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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до семи шайб
16 марта 2025, 02:43

Александр Овечкин (Фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в гостевом матче НХЛ против «Сан-Хосе», продолжая приближаться к историческому рекорду Уэйна Гретцки. До рекорда Овечкину остается еще семь голов.
По данным статистики лиги, которую передает ТАСС, это 887-я шайба Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Канадский форвард Гретцки, чей рекорд составляет 894 гола, остаётся единственным игроком, опережающим россиянина. Матч с «Сан-Хосе» стал для «Вашингтона» 67-м в текущем сезоне, где команде предстоит сыграть ещё 15 игр.

7 марта сообщалось, что официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» выложил в соцсети X видео, где капитан Александр Овечкин и его команда бурно радуются его 885-й шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин забил гол на 51-й минуте в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2 в овертайме.

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#александр овечкин
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Российский блогер Милохин выиграл второй боксерский бой подряд
Блогер Даня Милохин победно нокаутировал молдаванина Жосана в боксерском бою
16 марта 2025, 00:22

Даня Милохин (Фото: Instagram* @danya_milokhin)

Российский блогер Даня Милохин одержал вторую победу в карьере на профессиональном боксёрском ринге. Информация опубликована на сайте лиги, организовавшей бой, где Милохин нокаутировал молдавского блогера Василе Жосана в четвёртом раунде.
Бой прошел в Кишиневе (весовая категория до 69 кг).

16 февраля 2024 года Милохин дебютировал в боксе, победив техническим нокаутом индийского блогера Аджмала Хана на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Тогда он вышел под гимн России и с национальным флагом.

«Простите, я хотел продлить бой и добить его в третьем раунде, не ожидал, что все закончится так быстро», — сказал тогда после своего победного боя Милохин.
Даня Милохин является очень популярным видеоблогером, актером и музыкантом с более чем 3 миллионами подписчиков. Ему 23 года. В 2022 году Милохин принимал участие в телевизионном шоу «Ледниковый период. Снова вместе», где был партнером фигуристки Евгении Медведевой. В шоу «Правда за деньги» блогер также признался, что у него был роман с фигуристкой.

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