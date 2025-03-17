Мостовой: Ключевой для «Зенита» в матче со «Спартаком» стала потеря Вендела

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Перед игрой 21 тура МИР Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» обе команды понесли потери: из-за дисквалификации в составе «красно-белых» не играл Дуарте, а клуб с берегов Невы лишился Вендела. Если парагвайского защитника в составе столичного клуба с успехом заменил Литвинов, то потеря бразильца для питерцев оказалась ключевой и невосполнимой.
Об этом заявил бывший футболист «Спартака», испанской «Сельты» и сборных СССР и России Александр Мостовой. В беседе с порталом Metaratings.ru он признался, что был уверен в том, что матч завершится ничейным исходом.
Известный в прошлом атакующий полузащитник также предположил, что споры по поводу второго гола, забитого Мартинсом, ещё будут. Возникло сильное подозрение, что игрок находился в положении «вне игры». Это косвенно признали даже сами «спартаковцы», которые после игры не скрывали радости по поводу того, что этот мяч игрока сборной Люксембурга был засчитан судьями. Значит у них было основание предполагать, что у арбитров были основания для отмены взятия ворот, пояснил Мостовой.
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Известный в прошлом атакующий полузащитник также предположил, что споры по поводу второго гола, забитого Мартинсом, ещё будут. Возникло сильное подозрение, что игрок находился в положении «вне игры». Это косвенно признали даже сами «спартаковцы», которые после игры не скрывали радости по поводу того, что этот мяч игрока сборной Люксембурга был засчитан судьями. Значит у них было основание предполагать, что у арбитров были основания для отмены взятия ворот, пояснил Мостовой.
«Когда-то «Спартаку» должно было повезти. Мартинс только своей фактурой лучше многих игроков, он в хорошей физической форме. Объективно игра была равная, но первый тайм был скучноват. У «Зенита» выпали некоторые игроки, потеря Вендела стала существенной и ключевой», — сказал экс-футболист.После этой победы «Спартак» догнал «Зенит» по очкам — их у обеих команд по 43, — но опережает клуб из Санкт-Петербурга по дополнительным показателям и занимает второе место. Лидирует «Краснодар», у которого 46 баллов.
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Александр Бойцов