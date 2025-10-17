Раскрыто, сколько заработает защитник Кэмерон Ли по контракту с «Сочи»

17 октября 2025, 13:05

Фото: iStock/gorodenkoff

Защитник Кэмерон Ли, который подписал однолетний контракт с «Сочи», заработает 25 млн рублей. Об этом сообщает Metaratings.ru.