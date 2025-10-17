Раскрыто, сколько заработает защитник Кэмерон Ли по контракту с «Сочи»
Защитник Кэмерон Ли заработает 25 млн рублей по контракту с «Сочи»
Защитник Кэмерон Ли, который подписал однолетний контракт с «Сочи», заработает 25 млн рублей. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Ли покинул «Амур» 16 октября, расторгнув контракт с клубом. В тот же день «Сочи» объявил о подписании игрока.
Канадец, ставший гражданином России, освобожден от статуса легионера. До переезда в Хабаровск Ли выступал в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга».
«Сочи» занимает последнее место на Западе после 13 матчей, заработав девять очков. В следующий раз команда сыграет дома 17 октября с «Автомобилистом».
Читайте также: