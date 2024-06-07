Менеджер Баженов раскрыл состояние Зорина

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Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов заявил, что полузащитник Даниил Зорин проходит восстановление после травмы и намерен готовиться к сезону.
«Насколько я знаю, Даня уже почти восстановился после травмы и готовится к возобновлению сезона. По поводу его перспектив – это вопрос больше для основной команды и для главного тренера. К сожалению, Даниил получил травму в молодежной сборной неприятную. Но он молодой, талантливый. Потенциал есть, это факт», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Баженов.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Артур заявил, что восхищается футболистом «сине-бело-голубых» Венделом, отметив, что он является отличным профессионалом.
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