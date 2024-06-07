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Менеджер Баженов раскрыл состояние Зорина

07 июня 2024, 18:52
Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Фото: РИА Новости/Александр Ступников

Менеджер по арендованным игрокам «Спартака» Никита Баженов заявил, что полузащитник Даниил Зорин проходит восстановление после травмы и намерен готовиться к сезону.


«Насколько я знаю, Даня уже почти восстановился после травмы и готовится к возобновлению сезона. По поводу его перспектив – это вопрос больше для основной команды и для главного тренера. К сожалению, Даниил получил травму в молодежной сборной неприятную. Но он молодой, талантливый. Потенциал есть, это факт», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Баженов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Артур заявил, что восхищается футболистом «сине-бело-голубых» Венделом, отметив, что он является отличным профессионалом.

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#травмы
#рпл
#футбол
#спорт
Титов объяснил возможный успех Черчесова в Казахстане
07 июня 2024, 19:28

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший футболист сборной России Егор Титов заявил, что Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной Казахстана может достичь успеха из-за своего профессионализма.
«Конечно, назначение в сборную Казахстана — хороший шаг для Черчесова. Казахстан почувствовал, что может играть в футбол. Адиев дал им большой толчок для развития. Надеюсь, что все те заслуги, которые были у Адиева, будет развивать Черчесов. А он умеет это делать. Черчесов — великолепный мотиватор, думаю, он может добиться успеха со сборной Казахстана», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Титов.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Станислава Черчесова назначили на пост главного тренера сборной Казахстана для того, чтобы стимулировать развитие футбола в стране.

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#казахстан
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РФС и «Рейтинг Букмекеров» заключили соглашение о сотрудничестве
07 июня 2024, 19:20

Фото: iStock/

Замгенерального секретаря РФС по маркетингу и коммуникациям Эрика Сурикова и генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков подписали меморандум о сотрудничестве.
Теперь организации будут запускать совместные проекты, направленные на поддержку и популяризацию футбола, поощрение лучших инициатив по его развитию.

«Прогресс нашей компании мы видим в расширении сотрудничества в сфере международного спорта и медиа. Футбол всегда был в приоритете и у нашего пользователя, и у сотрудников компании. РФС – наш надёжный партнёр. Мы всячески поддерживаем социальные проекты, связанные со спортом, и наше деловое партнёрство позволит осуществлять их на новом уровне», — прокомментирвоал в беседе с «РБ Спорт» Тхалиджоков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей.

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#спорт
#футбол
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#медиа
#пмэф
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Артур раскрыл, кем из спортсменов восхищается
Артур назвал Вендела невероятной фигурой
07 июня 2024, 18:39

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Полузащитник «Зенита» Артур заявил, что восхищается футболистом «сине-бело-голубых» Венделом, отметив, что он является отличным профессионалом.
«Вендел – невероятная фигура: весельчак и при этом отличный футболист. Огромный профессионал, который при этом обожает танцевать, если есть повод. Я восхищаюсь им», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Артур.

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса», его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признавался, что гордится командой, а завоевание серебра в РПЛ считает большим событием, поскольку его команда впервые в истории завоевала серебро для клуба, что является большим событием.

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#футболист
#спорт
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Подмосковные борцы завоевали семь медалей на Спартакиаде учащихся
07 июня 2024, 17:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на третьем этапе Спартакиады учащихся по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет, такое результаты позволили подмосковной команде занять первое место в общем зачёте турнира, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали в копилку подмосковной команды принесли Арсен Кудаев (весовая категория до 75 кг), Иван Гатман (категория до 44 кг), Арсений Исмаилов (вес до 41 кг) и Мухаммад Салиев (весовая категория до 33 кг», — говорится в сообщении.
Серебро выиграл Максим Пыльцин, выступавший в весовой категории до 48 кг. А бронзовые медали получили Амир Ковешников (весовая категория до 92 кг) и Максим Головенчиц (весовая категория до 38 кг).

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#греко-римская борьба
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#спорт
#московская область
#подмосковье
#минспорта мо
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Трансфер Сафонова в «ПСЖ» под угрозой срыва из-за запрета на выезд из России
07 июня 2024, 16:44

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Переход вратаря футбольного «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» оказался под угрозой срыва. Причина заключается в его задолженности по алиментам бывшей жене в размере 60 миллионов рублей, из-за которой ограничено его право на выезд за пределы РФ.
По информации телеграм-канала Baza, такое решение было принято судебными приставами накануне, 6 июня. В настоящее время Сафонов находится в Минске, где в составе российской сборной готовится к товарищескому матчу с белорусами. Если он вернётся в Россию, то не сможет покинуть страну до снятия запрета. Таким образом, его переход в парижский клуб, где он уже прошёл медосмотр, оказывается под угрозой срыва.

Матвей Сафонов проиграл суд бывшей супруге. Теперь он обязан выплачивать ей четверть дохода в качестве алиментов. Изначально речь шла о 14 миллионах рублей, но после произведённого перерасчёта сумма увеличилась до 60 миллионов рублей.

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#медосмотр
#переход
#футбол
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В Одинцове модернизировали тренажерную площадку с воркаутом
07 июня 2024, 13:31

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

На объекте обновили резиновое покрытие и установили совершенно новые профессиональные тренажеры MB Barbell. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
После ремонта и переоснащения открылась одна из главных точек притяжения – тренажерная площадка с воркаутом.

«На объекте обновили резиновое покрытие и установили совершенно новые профессиональные тренажеры MB Barbell. С их помощью спортсмены любого атлетического уровня могут проводить силовые тренировки на открытом воздухе. У каждого тренажера есть информационные таблички. На них показано, как правильно выполнять упражнения – с учетом техники безопасности, что особенно важно. Благодарю команду АО «Уралхим» за помощь в развитии инфраструктуры нашей «Лазутинки»!», — поделился глава округа Андрей Иванов.

Кроме этого, на тренажерах есть QR-коды, перейдя по которым можно посмотреть видеоинструкции и готовые циклы тренировок.

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#тренировки
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Атлеты РФ смогут участвовать в Олимпийских играх, не нарушая при этом законы
Чернышенко заявил, что российские атлеты смогут участвовать в ОИ-2024
06 июня 2024, 18:38

Фото: istockphoto/jacoblund

Российские атлеты смогут участвовать в парижских Олимпийских играх, не нарушая при этом законы России. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что уже сейчас РФ получены 49 лицензий в семи видах спорта, но это число может измениться.
«Общероссийские спортивные федерации самостоятельно принимали решение об участии в Играх и в отборе на них. В итоге наши и белорусские спортсмены смогут выступать на Олимпиаде индивидуально и в нейтральном статусе», – сказал Чернышенко «Интерфаксу».

Среди видов спорта указаны дзюдо, тхэквондо, прыжки на батуте, спортивная борьба, велоспорт-шоссе, теннис, а также гребля на каноэ и байдарках.

Лицензии закончат разыгрывать в понедельник, 10 июня, а это значит, что их количество у российских спортсменов может как увеличиться, так и уменьшиться.

В апреле глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявлял, что российских спортсменов будут дисквалифицировать при демонстрации ими политических взглядов, включая символ Z.

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#спортсмены
#пмэф
#новости
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Движение «Талибан»* хочет видеть спортсменов из Афганистана на Играх дружбы в России
Талибы* хотят, чтобы спортсмены из Афганистана приняли участие в Играх дружбы
06 июня 2024, 18:26

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Представители движения «Талибан»* хотят, чтобы спортсмены из Афганистана приняли участие в Играх дружбы. Об этом заявил министр труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Манан Омари на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Также он отметил, что представители движения ждут решения России об исключении их из списка запрещённых террористических организаций.

Ранее 3 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна исключила «Талибан»* из своего списка террористических организаций. Это было сделано для развития и усиления экономических связей с Афганистаном.

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*запрещённая в России террористическая организация
#спорт
#игры
#спортсмены
#афганистан
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Подмосковные гонщики стали призерами этапа чемпионата и Кубка России
06 июня 2024, 17:21

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные гонщики стали победителями и призерами этапа чемпионата и Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Третий этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам прошёл на автодроме «Нижегородское кольцо» в Нижнем Новгороде.

«В рамках Кубка России гонщик из городского округа Королёв Алексей Несов одержал победу в трёх стартах и, таким образом завоевал «золото» в классе SMP GT4. Пилот из Балашихи Алексей Хаиров в зачете Спортпрототип CN дважды финишировал третьим. Иван Овсиенко из Чехова выиграл бронзовую награду в гонке Супер-продакшн, но из-за поданной апелляции результаты пока считаются предварительными. В рамках чемпионата России представитель Королёва Андрей Масленников стал первым в зачете Туринг-лайт в первый гоночный день, но по итогам второго этапа в своей зачётной группе он стал вторым», — поделились в пресс-службе.

Всего в соревнованиях принимали участие 107 пилотов со всей России, которые провели 13 динамичных гонок. Следующие гонки пройдут с 20 по 22 июня в Казани.

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