Месси сыграл последний матч за сборную Аргентины
39‑летний аргентинский форвард Лионель Месси провёл свой последний матч за национальную сборную. Товарищеская встреча с командой Бенина прошла в Буэнос‑Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти».
Как пишут спортивные СМИ, Аргентина уверенно обыграла соперника со счётом 3:0. Сам Месси отметился забитым мячом и сделал две голевые передачи, эффектно завершив карьеру в сборной.
Дебют Лионеля за Аргентину состоялся в августе 2005 года в товарищеском матче против Венгрии (2:1). За годы выступлений за национальную команду футболист провёл 208 игр, забил 126 голов и отдал 69 результативных передач. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира в 2022 году, дважды выигрывал Кубок Америки (в 2021 и 2024 годах), а также побеждал в Финалиссиме‑2022.
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