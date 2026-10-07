Месси сыграл последний матч за сборную Аргентины

07 октября 2026, 05:21

Футболист Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины

Лионель Месси (Фото: Instagram* / @leomessi)

39‑летний аргентинский форвард Лионель Месси провёл свой последний матч за национальную сборную. Товарищеская встреча с командой Бенина прошла в Буэнос‑Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти».