Сборная России повторила антирекорд в матче с Нигерией
В товарищеской встрече сборная России поделила очки с командой Нигерии — матч завершился со счётом 3:3. Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, главным арбитром встречи выступил Никола Дабанович из Черногории.
Как сообщает «Чемпионат», в этом матче российская команда установила антирекорд шестилетней давности. Впервые с Евро‑2020 она пропустила три гола в одной игре. Последний раз подобное случалось в поединке против Дании, когда под руководством Станислава Черчесова сборная уступила со счётом 1:4 в третьем туре группового этапа турнира.
В рамках текущего цикла россияне обыграли команду Ирана со счётом 2:0 и разгромили Намибию (6:0). Подопечные Валерия Карпина показывают хорошую результативность, но матч с Нигерией выявил проблемы в обороне, требующие внимания тренерского штаба, утверждает ряд спортивных СМИ.
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