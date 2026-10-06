Сборная России повторила антирекорд в матче с Нигерией

06 октября 2026, 23:32

Сборная России по футболу впервые с Евро-2020 пропустила три гола в одном матче

Фото: iStock/Pixfly

В товарищеской встрече сборная России поделила очки с командой Нигерии — матч завершился со счётом 3:3. Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, главным арбитром встречи выступил Никола Дабанович из Черногории.