Салихова о трансфере Жедсона: «Спартак» делает всё под копирку «Зенита»
Бывший член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова критически высказалась о трансфере 26-летнего португальского полузащитника Жедсона Фернандеша в московский клуб.
По словам Салиховой, она не разделяет эйфории по поводу перехода Жедсона. Бывший член совета директоров «Спартака» вырзила мнение, что игрок может принести больше проблем, чем пользы «в неумелых руках Станковича».
«Если бы Жедсон был действительно хорошим игроком, то в закрытый чемпионат не переезжал бы. У Жедсона наступил момент наслаждаться жизнью, а не пахать. Желание уехать в топ-5 в 26 лет обменяно на материальные блага», — приводит ее слова Metaratings.ru.
Салихова задалась вопросом, будет ли этот футболист также активен через полгода пребывания в российской столице. «Спартак» делает всё под копирку «Зенита», заключила она.
Жедсон Фернандеш прибыл в Москву для завершения перехода из «Бешикташа» в «Спартак». Согласно данным турецких СМИ, российский клуб потратил на покупку игрока 25 млн евро.