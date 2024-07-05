Международный турнир по водным лыжам проведут на Истринском водохранилище

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В акватории Истринского водохранилища в Солнечногорске 6 и 7 июля пройдут пятые международные соревнования по воднолыжному спору Moscow region Istra 2024. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Турнир пройдёт в трёх дисциплинах среди мужчин и женщин – «Слалом сет», «Фигурное катание» и «Прыжки». Кроме того, по многочисленным просьбам участников организаторы включили в программу дополнительные разделы «Катер-слалом», «Катер-прыжки с трамплина» и «Катер-фигурное катание». В этих дисциплинах соревнования пройдут вне зачёта», – говорится в сообщении.По данным министерства, в этом году призовой фонд соревнований составит 150 тыс. рублей.
Первый турнир Moscow Region Istra состоялся в 2019 году. На протяжении пяти лет в нём участвуют сильнейшие спортсмены России и Европы. Подробную информацию о соревнованиях можно найти на сайте.
Турнир пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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