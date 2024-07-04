Подмосковные спортсмены завоевали медали первенства ЦФО по пляжному волейболу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве ЦФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«У девушек подмосковные спортсменки заняли весь пьедестал почёта: золото завоевали Виктория Ломова и Екатерина Юдина, серебряные медали достались Евдокии Староверкиной и Маргарите Григорьевой, а бронзовые награды выиграли Татьяна Шутова и Екатерина Червонос», — говорится в сообщении.Чемпионами среди юношей стали представители Подмосковья Кирилл Хвостов и Павел Григорьев.
Ранее представительницы Подмосковья завоевали чемпионский титул и бронзовую медаль в возрастной категории 2007/2008 год рождения. В возрастной категории 2008/2009 г.р. — подмосковные волейболистки выиграли золото и серебро.
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