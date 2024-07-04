В Подмосковье проведут международную парусную регату

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Международная парусная регата имени Георгия Шайдуко будет проходить на Пестовском водохранилище в Московской области с 12 по 14 июля, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Акватория Пестовского водохранилища станет на три дня местом действия зрелищных водных баталий. Участников ждут короткие гонки с пересадками с прямым судейством на воде», — говорится в сообщении.В рамках регаты запланировано свыше 20 стартов, в том числе — и среди самых юных участников парусных гонок. Всего в регате примут участие более 30 команд и свыше 150 яхтсменов из разных стран, включая Сербию, Армению, Германию и Киргизию.
Для зрителей также подготовлена развлекательная программа на берегу: DJ миксы, мастер-классы и прочее.
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