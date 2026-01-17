«В борделях такое вижу»: Милонов сравнил теннисистку Касаткину с проституткой

17 января 2026, 17:03

Депутат Милонов осудил решение Дарьи Касаткиной получить паспорт Австралии

Дарья Касаткина (Фото: Instagram* @kasatkina)

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Sport24 раскритиковал бывшую российскую теннисистку Дарью Касаткину после получения ею гражданства Австралии. О решении теннисистки сменить спортивное гражданство объявили в марте 2025 года. Ранее она выступала за Россию.





В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится представлять страну, которая легко её приняла.

«Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна», — сообщила Дарья в личном блоге.

«Слова Касаткиной? Я в ходе своих рейдов по борделям тоже иногда вижу женщин, которые говорят, что они счастливы быть проститутками. По сути дела у Касаткиной это попытка уйти от действительности и заглушить голос своей совести, потому что она предательница», — высказался политик.