Бывшего футболиста «Локомотива» обнаружили мертвым на улице в Липецке
Бывший футболист московского «Локомотива» и липецкого «Металлурга» Артур Шамрин скончался в возрасте 56 лет. Печальную новость подтвердил сын спортсмена Сергей, передает официальный Telegram-канал футбольного клуба «Металлург».
Уточняется, что Шамрин вышел на вечернюю прогулку в пятницу и не вернулся домой. Всю ночь его поиски вели волонтёры отряда «ЛизаАлерт», а утром тело бывшего нападающего обнаружили в микрорайоне Елецком города Липецка.
Последние годы жизни футболист боролся с болезнью и имел инвалидность по неврологии. Не исключено, что мужчина потерялся из-за проблем с памятью.
Артур Шамрин известен болельщикам как 18-й бомбардир в истории «Металлурга», забивший за клуб 37 мячей. Он также выступал за одесский СКА и майкопскую «Дружбу», хотя свою профессиональную карьеру был вынужден завершить в 28 лет.
