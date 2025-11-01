Милан Вьештица оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке»
Бывший защитник российских клубов Милан Вьештица поделился мнением о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче и перспективах команды.
В интервью Metaratings.ru он отметил, что наставник красно-белых старается с положительной стороны представлять сербский футбол в России. Вьештица выразил надежду, что тренеру удастся добиться успеха в «Спартаке», отметив, что Станкович хороший специалист, которому нужно время, чтобы построить успешную команду, способную добиваться результата.
После 13 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 22 очками. Следующий матч москвичей пройдет 2 ноября на Ozon Арене против «Краснодара». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
