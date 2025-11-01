Достижения.рф

Вьештица высказался об игре «Балтики»

Вьештица: «Балтика» окажется вверху таблицы по итогам сезона
Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица оценил выступление «Балтики» в текущем сезоне РПЛ и перспективы калининградского клуба.



Спортсмен в беседе с Metaratings.ru отметил, что результаты команды заслуживают аплодисментов — Сергей Талалаев сумел выстроить коллектив практически с нуля.

Вьештица считает, что хотя в футболе могут быть сюрпризы, вряд ли «Балтика» будет всерьёз претендовать на чемпионство. Команда, по его мнению, финиширует в верхней части таблицы, но не займёт первое место, а на весь сезон у неё может не хватить сил.

После 13 туров «Балтика» идёт пятой в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. 2 ноября калининградцы встретятся с «Ахматом» на «Ростех Арене», матч начнётся в 17:00 мск.

Никита Кротов

