28 ноября 2026, 19:26

Футболист Мостовой поддержал расширение РПЛ до 18-20 команд

Фото: Istock/gorodenkoff

Футболист Александр Мостовой поддержал расширение РПЛ и заявил, что клубов в лиге должно быть больше.





В разговоре с «РБ Спорт» Александр напомнил, что высказывался на эту тему ещё 20 лет назад, когда вернулся из Испании.

«Как в такой стране на 150 млн играет только 16 команд? Конечно, должно быть минимум 18-20. Уровень лиги зависит не от того, появится ли новая команда и ещё один хороший город в РПЛ», — отметил футболист.