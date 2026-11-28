«Минимум 18-20»: Александр Мостовой снова требует расширить РПЛ
Футболист Мостовой поддержал расширение РПЛ до 18-20 команд
Футболист Александр Мостовой поддержал расширение РПЛ и заявил, что клубов в лиге должно быть больше.
В разговоре с «РБ Спорт» Александр напомнил, что высказывался на эту тему ещё 20 лет назад, когда вернулся из Испании.
«Как в такой стране на 150 млн играет только 16 команд? Конечно, должно быть минимум 18-20. Уровень лиги зависит не от того, появится ли новая команда и ещё один хороший город в РПЛ», — отметил футболист.На вопрос, смотрит ли он матч «Факела» против «Акрона» во время тура, Мостовой ответил, что при включённом телевизоре может посмотреть, но привёл в пример Испанию: когда играют «Эльче» и «Эйбар», в этих городах матч смотрит весь город — как и условную встречу «Лечче» с «Удинезе» в Италии.