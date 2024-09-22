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Министр спорта Дегтярёв назвал критерии лучшего для России главы МОК

Министр спорта Дегтярёв: Глава МОК должен быть независимой фигурой
22 сентября 2024, 15:27
Фото: istockphoto/AiMuse

Фото: istockphoto/AiMuse

Глава Международного олимпийского комитета должен быть самостоятельной фигурой и не зависеть от политической конъюнктуры. Тогда Олимпийское движение сможет вернуться к традиционным стандартам и во многом утраченным идеалам.


Такое мнение а разговоре с ТАСС высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Известно, что нынешний руководитель МОК немец Томас Бах оставит свой пост в будущем году в связи с истечением срока полномочий. Новый президент организации будет избран на сессии МОК в марте 2025 года в Греции. В связи с этим российский министр сказал, каким должен быть лучший для России кандидат.

По мнению Дегтярёва, глава МОК должен обладать самостоятельностью суждений, независимостью, быть способным противостоять внешнему давлению, а также быть преданным олимпийским принципам. Тогда Олимпиада снова сможет стать соревнованиями, где спортсмены состязаются вне политики; мероприятием, которое объединяет народы, а не разъединяет, как сейчас, заключил министр.

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Дворкович отказался проводить заседание FIDE по вопросу возвращения россиян
22 сентября 2024, 15:32

Фото: iStock/marchmeena29

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович отказался руководить заседанием генассамблеи организации, на котором будет обсуждаться вопрос изменения статуса российских спортсменов и формата их участия в международных соревнованиях.
С 21 по 22 сентября в Будапеште проходит конгресс FIDE, который проводит вице-президент федерации, XV чемпион мира по классическим шахматам Вишванатан Ананд.

Дворкович отметил, что речь будет идти о России, а значит, в таком случае, он вести это заседание не собирается. В связи с этим, он пригласил к участию Ананда.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине FIDE допустила участие россиян и белорусов в международных соревнованиях, но лишь в нейтральном статусе. Также организация приостановила проведение соревнований на территории России и Белоруссии.

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#заседание
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Испанский пилот «Феррари» Сайнс попал в аварию на квалификации «Формулы-1»
22 сентября 2024, 00:12

Фото: iStock/SDivin09

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс попал в аварию во время квалификации 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» на Гран-при Сингапура. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что соревнование проходит на трассе «Марина-Бей» в городе.
По данным издания, ДТП случилось в третьей части квалификации, когда Сайнс не справился с управлением на одном из поворотом перед стартовой прямой. Гонщика занесло и он ударился задней частью болида об барьер, после чего квалификацию остановили красными флагами.

Ранее сообщалось, что президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение российских спортсменов на международные турниры, заявив, что спорт должен быть вне политики. Он отметил, что выступил бы в поддержку любой страны, оказавшейся в подобном положении. Глава Федерации добавил, что возвращение россиян в спорт — это правильное решение.

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#президент
#страны
#гонка
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Иностранная федерация шахмат выступила за возвращение россиян
Федерация шахмат Киргизии выступила за возвращение россиян
21 сентября 2024, 13:52

Фото: iStock/marchmeena29

Президент Федерации шахмат Киргизии Бабур Тольбаев выступил за возвращение российских спортсменов на международные турниры. Об этом информирует ТАСС.
По словам Тольбаева, спорт должен быть вне политики. Он отметил, что он выступил бы в поддержку любой страны, оказавшейся в подобном положении.

Глава Федерации добавил, что возвращение россиян в спорт — это правильное решение.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал сроки возвращения российских сборных и клубов на международные турниры. По его мнению, произойдет не ранее чем через несколько лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#спорт
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#президент
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#страны
#шахматы
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Сборная Подмосковья стала вице-чемпионом России по лапте
20 сентября 2024, 20:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области завоевала серебряные медали на чемпионате России по лапте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
«В полуфинале турнира подмосковные спортсмены взяли верх над соперниками из Воронежской области. А в решающем матче подмосковная сборная уступила команде из Омской области, заняв таким образом второе место», – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, на пути к пьедесталу подмосковные игроки победили команды Оренбургской области, Удмуртии, Санкт-Петербурга и Тульской области.

Чемпионат России по лапте проходил в Анапе. В нём участвовали 26 команд из 16 регионов страны. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
#медали
#чемпионат россии
#подмосковье
#московская область
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Форвард «Лады» Червоненко назвал «Локомотив» цепким
20 сентября 2024, 18:50

Фото: iStock/yuran-78

Нападающий «Лады» Владислав Червоненко прокомментировал стиль игры «Локомотива», отметив, что с командой тяжело бороться.
«Команда очень цепкая, в ней много габаритных нападающих и защитников. Игроки «Локомотива» всегда навязывают борьбу, они всегда рядом с соперниками. «Локомотив» очень тяжело взламывать», — высказал своё мнение в беседе с Metaratings.ru Червоненко.

Он также заявил о позитивном настрое от каждого приезда в Ярославль.

Напомним, до этого, 17 сентября, «Локомотив» на своем поле одержал победу над «Ладой».

Ранее российский защитник «Трактора» Илья Карпухин назвал отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.

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Защитник «Трактора» Карпухин прокомментировал победу над «Нефтехимиком»
20 сентября 2024, 18:42

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский защитник «Трактора» Илья Карпухин назвал отличной игрой матч с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где челябинцы одержали победу.
«Хорошо начали, забили первыми. Классный первый период. Во втором периоде немножко сбились, стали играть неправильно. Соперник больше владел инициативой и забил гол. Потом в большинстве ещё забил. Но всё равно была уверенность в своих силах. Хорошо, что забили ранний гол в третьем периоде, а потом ещё и забили победный. Отличная игра!» — отметил в беседе с Metaratings.ru Карпухин.

Он также подчеркнул отличную поддержку со стороны болельщиков, которые заняли все трибуны.

Ранее бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов называл хоккей на старте сезона интересным и динамичным.

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#хоккей
#кхл
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#спорт
#матч
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Подмосковная команда впервые завоевала Кубок России по киберхоккею
20 сентября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда из Подмосковья Vityaz впервые одержала победу на Кубке России по киберхоккею в формате 6х6, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Финальный матч состоялся между подмосковной командой Vityaz и представителями самого титулованного и одного из старейших российских клубов игры NHL – RustyX. Команда Vityaz завоевала лидерство в основное время, переломить это овертайме спортсменам RustyX.не удалось и матч завершился со счётом 4:3 в пользу представителей Московской области», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Кубок России по киберхоккею 6х6 проводится в классическом кубковом формате. Он завершает з сезон чемпионата страны. В соревнованиях принимают участие все команды страны.

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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные самбисты завоевали медали всероссийских игр Александра Невского
20 сентября 2024, 15:31

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали юные самбисты из Московской области на всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского для спортсменов в возрасте от 12 до 14 лет, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На высшую ступень пьедестала поднялась Анастасия Гордеева из городского округа Королёв, выступавшая в весовой категории до 47 килограммов. Вторую золотую медаль Подмосковью принёс спортсмен из Лыткарина Максим Макеев, она сражался в весовой категории до 54 килограммов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такой результат позволил сборной Московской области занять первое место в общекомандном зачёте. Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 68 регионов России, а также из Белоруссии.

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#медали
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#подмосковье
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В РФС назвали сроки возвращения России на международные турниры
Колосков: россиян вернут на мировые турниры через два года после окончания СВО
20 сентября 2024, 13:00

Фото: iStock/FotografieLink

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал сроки возвращения российских сборных и клубов на международные турниры. Об этом сообщает «Чемпионат».
Согласно мнению Колоскова, это произойдет не ранее 2026 года. Почетный президент РФС отметил, что эти сроки являются его личным расчетом.

Напомним, отечественные клубы и сборные с февраля 2022 года не принимают участия в международных соревнованиях по решению Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. С того времени национальная команда проводит исключительно товарищеские матчи со сборными из дружественных государств, а клубы соревнуются во внутренних турнирах.

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#президент
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#спорт
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