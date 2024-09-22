Министр спорта Дегтярёв назвал критерии лучшего для России главы МОК

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Глава Международного олимпийского комитета должен быть самостоятельной фигурой и не зависеть от политической конъюнктуры. Тогда Олимпийское движение сможет вернуться к традиционным стандартам и во многом утраченным идеалам.
Такое мнение а разговоре с ТАСС высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Известно, что нынешний руководитель МОК немец Томас Бах оставит свой пост в будущем году в связи с истечением срока полномочий. Новый президент организации будет избран на сессии МОК в марте 2025 года в Греции. В связи с этим российский министр сказал, каким должен быть лучший для России кандидат.
По мнению Дегтярёва, глава МОК должен обладать самостоятельностью суждений, независимостью, быть способным противостоять внешнему давлению, а также быть преданным олимпийским принципам. Тогда Олимпиада снова сможет стать соревнованиями, где спортсмены состязаются вне политики; мероприятием, которое объединяет народы, а не разъединяет, как сейчас, заключил министр.
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