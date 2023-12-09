Мировой рекордсмен в плавании Колесников отказался участвовать в Олимпиаде

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Российский пловец, обладатель мирового рекорда на дистанции 50 метров на спине, двукратный олимпийский призёр на играх 2020 года Климент Колесников не планирует ехать в Париж в 2024 году. Спортсмен считает неприемлемыми для себя те условия, при выполнении которых Международный олимпийский комитет (МОК) готов допустить россиян к участию в соревнованиях.
Во Всероссийской федерации плавания изначально назвали условия МОК и World Aquatics (Международная федерация плавания - прим. ред.) невозможными для пловцов из России, напоминает сайт «Матч ТВ». Колесников в целом одобрил решение МОК допустить россиян и белорусов до международных состязаний в нейтральном статусе. Но тут же уточнил, что лично для себя он считает такие критерии допуска неприемлемыми.
Можно вспомнить слова президента IBA (Международная боксёрская ассоциация - прим. ред.) Умара Кремлёва, который сказал, что невозможность атлета выступать на соревнованиях под флагом родной страны и слушать гимн в случае победы унижает его достоинство. Как видно, Климент Колесников как раз из этой категории спортсменов.
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«Я искренне радоваться буду за тех ребят, которые готовы сделать такой шаг ради поездки на Олимпиаду. Никого не осуждаю и не собираюсь даже. Но лично я на это пойти не могу», — сказал знаменитый российский чемпион.
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Александр Бойцов