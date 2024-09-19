Мытищи примут международные и всероссийские соревнования по парусному спорту

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Три турнира по парусному сорту состоятся в акватории Пироговского водохранилища в городском округе Мытищи, они будут проходить с 20 по 24 сентября, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На Пироговском водохранилище в ближайшие дни пройдёт международная парусная регата Ассамблеи народов Евразии и Африки, Кубок России по инклюзивному парусному спорту и фиджитал-регата, совмещающая в себе традиционный парусный спорт и пилотирование радиоуправляемыми моделями парусников», — говорится в сообщении.Участниками соревнований станут более 350 спортсменов из разных регионов России, а также из Индии, Абхазии, Республики Беларусь и стран Африки.
В министерстве отметили, что соревнования состоятся в рамках всероссийских учебно-тренировочных сборов по инклюзивному парусному спорту, которые организовало общественное движение «Инклюзивные паруса России» благотворительного фонда «Подари Любовь Миру».
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