Подмосковный спортсмен завоевал золото на международном турнире «Кубок нефтяной столицы»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Представитель Московской области завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по греко-римской борьбе «Кубок нефтяной столицы», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Адлет Тюлюбаев, призёр чемпионата Европы 2024 года, выступал за Московскую область в весовой категории до 77 кг. В финале он одержал победу над соперником из Казахстана Темирланом Каратаем. Третье место разделили Ырыскелди Максатбек из Киргизии и Кирилл Минко из Казахстана.
Адлет Тюлюбаев является представителем Центра олимпийской спортивной подготовки Московской области.
С 16 по 21 сентября в казахстанском городе Атырау пройдёт традиционный международный турнир «Кубок нефтяной столицы» по спортивной борьбе. В рамках этого мероприятия также состоятся соревнования по вольной борьбе.
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С 16 по 21 сентября в казахстанском городе Атырау пройдёт традиционный международный турнир «Кубок нефтяной столицы» по спортивной борьбе. В рамках этого мероприятия также состоятся соревнования по вольной борьбе.
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