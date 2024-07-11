Митрофанов назвал оптимальный срок контракта с тренером сборной РФ

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал оптимальный срок действия полномочий тренера сборной России 4 года.
По его словам, если речь идёт об участии в турнире, то срок контракта с тренером может быть сокращён до 2 лет. Он отметил и обязанности человека на этой должности, которые заключаются в подготовке команды на будущее, предъявление требований по игрокам, формировании состава команды.
Клубы должны понимать, кого РФС хочет видеть в сборной, в какой футбол мы хотим играть.
Ранее сообщалось, что главный тренер российской сборной Валерий Карпин подписал новый контракт с национальной командой.
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Клубы должны понимать, кого РФС хочет видеть в сборной, в какой футбол мы хотим играть.
«Тренер должен понимать, что после первой ошибки его не уволят. Зачем ему эти переезды и отсутствие отпусков? И РФС должен понимать перспективу. Мы обсуждали срок 4-6 лет, и учитывая, что у нас очень хорошая коммуникация и нет противоречий, в том числе в переговорах, приняли решение, что 4 года — срок оптимальный», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Митрофанов.
Ранее сообщалось, что главный тренер российской сборной Валерий Карпин подписал новый контракт с национальной командой.
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