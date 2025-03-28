«Мне не нравятся усы Вахании»: Аршавин оценил сборную России

Андрей Аршавин (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Знаменитый футболист и зампред правления ФК «Зенит» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил игру российской сборной на матче против Замбии, завершившимся со счетом 5:0. Особенно он оценил навыки Максима Глушенкова и Ильи Вахании, отметив, что его радует, что левый и правый фланг обороны сборной России закрывался выпускниками Академии «Зенита».
«Мне кажется, Круговой сыграл очень здорово — все действия были по делу. В такт, все в темп подавал, сделал два гола. Вахания — молодец. Все, кроме усов, которые он отрастил, у Вахи, как я его называю, в порядке. Здесь я согласен с Владиславом Николаевичем Радимовым, который во время трансляции критиковал его усы. Мне тоже они не нравятся», — поделился футболист в беседе с «Петербургским дневником».В то же время чемпионка России среди юниоров — 2008, тренер Катарина Гербольдт прокомментировала неудачное выступление бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой, представляющей Грузию на чемпионате мира. В разговоре с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что даже опытные спортсмены порой по неизвестным причинам оказываются в проигравших. По ее мнению, основным фактором в этом случае была психологическая составляющая — фигуристка могла не справиться с давлением.
«Желание бросить [программу] бывает у каждого спортсмена, как минимум, один раз в жизни, когда что-то не получается. Но на то мы и спортсмены, что мы должны находить в себе силы докатывать программу», — пояснила Гербольдт.Читайте также:
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