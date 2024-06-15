МОК отказался допускать до Олимпиады в Париже российских тхэквондистов

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Международный олимпийский комитет (МОК) отказал всем российским тхэквондистам в участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на их заявки в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщил главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов в интервью РИА Новости.
«Да, это окончательное решение. Оно не подлежит обсуждению или обжалованию. Причины нам не объяснили», — сообщил Иванов, добавив, что замены спортсменов, которым отказали, невозможны.Иванов также отметил, что российские тхэквондисты завоевали четыре олимпийские лицензии. «Мы сделали всё возможное в данных обстоятельствах», — сказал тренер.
Ранее МОК огласил имена первых 14 российских спортсменов, допущенных к Играм в Париже. Среди них десять борцов, три велогонщика и одна гимнастка, выступающая в прыжках на батуте.
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