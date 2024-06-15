Теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал всем российским тхэквондистам в участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на их заявки в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщил главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов в интервью РИА Новости.