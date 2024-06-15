Теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду

Фото: iStock/PrathanChorruangsak
Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил ТАСС глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Тарпищев отметил, что Рублеву необходимо время на восстановление.
Рублев, который завоевал золото в миксте с Анастасией Павлюченковой на Олимпиаде-2020 в Токио, сейчас занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Хачанов, 22-я ракетка мира, стал серебряным призером в одиночном разряде на тех же Играх. Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не участвовала в предыдущих Олимпийских играх.
Читайте также:
Известны имена 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр в Париже
Сборная Германии разгромила шотландцев в стартовом матче чемпионата Европы
Футболист Якубко оценил значение Черчесова для сборной Казахстана
«Он участвует во всех турнирах подряд, а организм не железный», — пояснил он.
Рублев, который завоевал золото в миксте с Анастасией Павлюченковой на Олимпиаде-2020 в Токио, сейчас занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Хачанов, 22-я ракетка мира, стал серебряным призером в одиночном разряде на тех же Играх. Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не участвовала в предыдущих Олимпийских играх.
Читайте также:
Известны имена 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр в Париже
Сборная Германии разгромила шотландцев в стартовом матче чемпионата Европы
Футболист Якубко оценил значение Черчесова для сборной Казахстана
Артем Кузьмин