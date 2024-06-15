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Теннисисты Рублев и Хачанов пропустят Олимпиаду

Тарпищев заявил, что теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова пропустят Олимпиаду
15 июня 2024, 16:38
Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова не примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщил ТАСС глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Тарпищев отметил, что Рублеву необходимо время на восстановление.

«Он участвует во всех турнирах подряд, а организм не железный», — пояснил он.


Рублев, который завоевал золото в миксте с Анастасией Павлюченковой на Олимпиаде-2020 в Токио, сейчас занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Хачанов, 22-я ракетка мира, стал серебряным призером в одиночном разряде на тех же Играх. Самсонова, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), не участвовала в предыдущих Олимпийских играх.

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#имена
#золото
МОК отказался допускать до Олимпиады в Париже российских тхэквондистов
15 июня 2024, 16:53

Фото: iStock/Simanovskiy

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал всем российским тхэквондистам в участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на их заявки в качестве нейтральных спортсменов. Об этом сообщил главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов в интервью РИА Новости.
«Да, это окончательное решение. Оно не подлежит обсуждению или обжалованию. Причины нам не объяснили», — сообщил Иванов, добавив, что замены спортсменов, которым отказали, невозможны.
Иванов также отметил, что российские тхэквондисты завоевали четыре олимпийские лицензии. «Мы сделали всё возможное в данных обстоятельствах», — сказал тренер.

Ранее МОК огласил имена первых 14 российских спортсменов, допущенных к Играм в Париже. Среди них десять борцов, три велогонщика и одна гимнастка, выступающая в прыжках на батуте.

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#тренер
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Известны имена 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпийских игр в Париже
15 июня 2024, 14:15

Фото: istockphoto/Delpixart

Известны имена первых 14 российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет (МОК).
Таким образом к соревнованиям допустили велогонщицу Тамару Дронову, трехкратного призера чемпионатов мира, а также четырехкратную чемпионку Европы по дзюдо Елену Иващенко, велогонщика Александра Власова, борца в классическом стиле Алана Остаева, борцов в вольном стиле Начына Монгуша и Шамиля Мамедова, а также батутистку Анжелу Бладцеву.

Кроме того, МОК обнародовал имена спортсменов из Белоруссии. Ранее сообщалось, что в случае наличия у российских спортсменов политической символики, включая символ «Z», их дисквалифицируют.

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Сборная Германии разгромила шотландцев в стартовом матче чемпионата Европы
15 июня 2024, 12:35

Фото: istockphoto/FotografieLink

В Германии стартовал чемпионат Европы по футболу. В матче-открытии сборная хозяев турнира со счётом 5:1 нанесла поражение шотландцам.
Немцы изначально считались безоговорочными фаворитами этой встречи, передаёт «Спортбокс.ру». Но и сборную Шотландии не стоило сбрасывать со счетов. Ведь в отборочной группе эта команда финишировала сразу за испанцами, причём обыграв их на своём поле, и не пустила на Евро-24 сборную Норвегии с одним из лучших нападающих мира Холландом.

Но в этом матче хозяева чемпионата были явно сильнее, уже в первом тайме отправив в ворота команды с Британских островов три безответных мяча. Отличились Виртц, Мусиала и Хавертц (с пенальти). К тому же в эпизоде с одиннадцатиметровым был удалён шотландец Портеус за грубый фол против Гюндогана. Впервые в истории чемпионатов Европы сразу два футболиста моложе 22 лет отличились в одном матче. Ими стали Виртц и Мусиала.

Во втором тайме у немцев отличились вышедшие на замену Фюллькруг и Джан. Интересно, что шотландцы отыграли один мяч, так и не нанеся за всю игру ни одного удара в створ ворот Нойера. Автоголом отметился защитник сборной Германии Рюдигер. В следующем матче сборная Германии сыграет с венграми. Шотландия сыграет с командой Швейцарии. Оба матча пройдут 19 июня.

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#чемпионат
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Футболист Якубко оценил значение Черчесова для сборной Казахстана
14 июня 2024, 15:57

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Бывший нападающий ряда российских клубов и сборной Словакии Мартин Якубко заявил, что назначение Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана хорошо для спортсменов, поскольку последний является профессионалом.
«Он хороший тренер, но также и самолюбивый человек. Может, за последние годы Черчесов поменялся по сравнению с тем временем, когда я с ним работал. Мы с тех пор не виделись. Его назначение – это хорошо для Казахстана, к ним приходит тренер, который показывал результат везде, где работал. Его надо только поздравить», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Якубко.

Ранее бывший футболист сборной России Егор Титов заявил, что Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной Казахстана может достичь успеха из-за своего профессионализма.

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#спорт
#тренер
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#казахстан
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Губерниев поддержал решение Ефимовой о получении нейтрального статуса
14 июня 2024, 15:47

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что получение нейтрального статуса российской спортсменкой Юлией Ефимовой для выступления на Олимпиаде является абсолютно правильным решением.
«Юля Ефимова – большая молодец! Она суперзвезда мирового плавания, поедет в Париж и будет пытаться бороться там за победу, а все остальные боятся. Ощущение, что им кто-то головы задурил. Вся сборная молчит, остались без Игр Дружбы, соревнований нет. У вас сейчас лучшие годы. Нейтральный статус – абсолютно разрешённая история. Никто в России не против», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Напомним, Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года во Франции.

Ранее сообщалось, что российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпийских играх в Париже. По данным Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта, россиянка сможет выступить на Играх, если уложится в квалификационный норматив.

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#париж
#игры
#олимпиада 2024
#спорт
#плавание
#спортсмены
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Российская пловчиха получила нейтральный статус для участия в Олимпийских играх
Пловчиха Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпийских играх
14 июня 2024, 14:36

Фото: iStock/BalanceFormcreative

Российская пловчиха Юлия Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпийских играх в Париже.
Об этом пишет РИА Новости. По данным Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта, россиянка сможет выступить на Играх, если уложится в квалификационный норматив. Ей нужно сделать это до 23 июня на международных соревнованиях.

Ранее Ефимова уже высказывалась о возможном участии в Олимпиаде. По ее словам, у каждого человека есть собственный выбор, и у нее он не закрыт, потому что она пока не плыла по олимпийскому нормативу.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира.

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#спорт
#олимпиада 2024
#спортсмены
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Подмосковные пловцы завоевали три медали на чемпионате России
14 июня 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате России по плаванию на открытой воде, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Одну из золотых медалей завоевал представитель Подмосковья Кирилл Беляев. Он стал лучшим на дистанции 10 километров. Втрое золото досталось Александру Степанову в заплыве на 5 километров. Кроме того, в этом же заплыве второе место занял Кирилл Беляев», — отмечается в сообщении.
Соревнования проводились в Ростове-на-Дону с 12 по 14 июня.

Ранее сообщалось, что в Пушкинском городском округе 15 июня проведут забег на «Кубок Розанова». Забег приурочен ко Дню медицинского работника и направлен на привлечение жителей Подмосковья к систематическим занятиям физкультурой.

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#московская область
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В Пушкинском округе проведут забег на «Кубок Розанова»
14 июня 2024, 12:01

Фото: istockphoto / sportpoint

Забег на «Кубок Розанова» впервые пройдёт в Пушкино 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Соревнования будут организованы Пушкинской клинической больницей и администрацией округа.

«Забег на «Кубок Розанова» приурочен ко Дню медицинского работника и направлен на привлечение жителей Подмосковья к систематическим занятиям физкультурой и популяризацию здорового образа жизни. В забеге, помимо медработников Пушкинской больницы, примут участие почти 100 наших коллег из Истры, Лыткарино, Можайска, Мытищ, Щелково, Балашихи и других городов Подмосковья», — поделилась председатель первичной профсоюзной организации больницы Ирина Бондаренко.

Начало забегов 15 июня в 10:00. Общая протяженность трассы составляет 5 километров.

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В Серебряных Прудах провели соревнования по пляжному волейболу
14 июня 2024, 11:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

На пляжных площадках СК «Молодежный» состоялся традиционный, межмуниципальный турнир по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Турнир прошел 12 июня и был посвящен Дню России и памяти Омарова Абдулы Ахмедовича.

В турнире приняли участие 10 молодежных и 7 ветеранских команд из Серебряных Прудов, Зарайска, Озер, Михайлова, Воскресенска, Ступино, Каширы, Электростали, Петрово.

«Третье место среди ветеранов заняли Федяев Максим из Серебряных Прудов и Горбунова Гуля из Петрово, второе место — Никитина Оксана и Тюрин Николай из Михайлова, а чемпионами стали Жирновы Вера и Анатолий из Воскресенска. Бронзовыми призерами среди молодежных пар стали Пасюков Сергей и Орлихина Юлия из Серебряных Прудов. Серебро получили Сурдин Денис и Седова Софья из Зарайска. Обладателями золота стали Воробьев Александр и Кржижановская Ольга из Электросталя», - поделились в пресс-службе.

Все призеры получили памятные кубки и грамоты.

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