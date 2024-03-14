Поздняков: Критерием допуска спортсменов РФ на Олимпиаду будет осуждение СВО

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Одним из критериев допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе может стать осуждение спецоперации, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, сообщает ТАСС.
По мнению Позднякова, российские спортсмены, желающие принять участие в летней Олимпиаде, должны будут публично осудить специальную военную операцию (СВО), а возможно даже, оформить подобные заявления в письменном виде и подписать соответствующие документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям из-за нарушения российского законодательства, а именно статьи УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России».
Ранее сообщалось, что спортсмены из России, желающие принимать участие в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к армии и военным организациям. Участвовать можно только в нейтральном статусе, запрещено выступать в форме, отображающей государственную принадлежность. Помимо этого, в МОК подчеркнули, что россиянам выступать на Играх можно будет только в качестве индивидуальных спортсменов, участие в командных дисциплинах не допускается.
Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет обратился ко всем международным спортивным федерациям с настоятельным требованием не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям, проводимым на их территориях.
На церемонии закрытия Олимпиады эстафета будет передана США. Летние игры — 2028 пройдут в Лос-Анджелесе.
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Ранее сообщалось, что спортсмены из России, желающие принимать участие в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к армии и военным организациям. Участвовать можно только в нейтральном статусе, запрещено выступать в форме, отображающей государственную принадлежность. Помимо этого, в МОК подчеркнули, что россиянам выступать на Играх можно будет только в качестве индивидуальных спортсменов, участие в командных дисциплинах не допускается.
На церемонии закрытия Олимпиады эстафета будет передана США. Летние игры — 2028 пройдут в Лос-Анджелесе.
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Мария Федоровцева