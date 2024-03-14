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Поздняков: Критерием допуска спортсменов РФ на Олимпиаду будет осуждение СВО

14 марта 2024, 14:09
Фото: iStock/Pablo Utrilla

Фото: iStock/Pablo Utrilla

Одним из критериев допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе может стать осуждение спецоперации, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, сообщает ТАСС.
По мнению Позднякова, российские спортсмены, желающие принять участие в летней Олимпиаде, должны будут публично осудить специальную военную операцию (СВО), а возможно даже, оформить подобные заявления в письменном виде и подписать соответствующие документы, которые, с точки зрения юристов правового управления ОКР, могут привести к негативным последствиям из-за нарушения российского законодательства, а именно статьи УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России».

Ранее сообщалось, что спортсмены из России, желающие принимать участие в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к армии и военным организациям. Участвовать можно только в нейтральном статусе, запрещено выступать в форме, отображающей государственную принадлежность. Помимо этого, в МОК подчеркнули, что россиянам выступать на Играх можно будет только в качестве индивидуальных спортсменов, участие в командных дисциплинах не допускается.


Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет обратился ко всем международным спортивным федерациям с настоятельным требованием не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям, проводимым на их территориях.

На церемонии закрытия Олимпиады эстафета будет передана США. Летние игры — 2028 пройдут в Лос-Анджелесе.

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#спорт
#олимпиада
#париж
#россияне
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В Королёве провели шахматную партию с космонавтами на борту МКС
14 марта 2024, 13:59

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сергей Карякин в Королёве сыграл шахматную партию с космонавтом на борту МКС. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях приняли участие ветераны СВО, многократный чемпион мира Сергей Карякин и российских космонавтов, которые находились на Международной космической станции.

«Проводим большую работу по популяризации шахмат в Московской области и открываем новые клубы по всей стране. Но мы не ограничиваемся развитием шахмат на земле, а устремляемся выше — в космос. Это третий матч подобного рода в истории. Самое главное — это привлечь внимание к нашей игре и отдать должное нашим космонавтам, которыми мы очень сильно гордимся», — отметил президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин.

Кроме этого, перед началом игр для участников была организована экскурсия по центру управления полётами, где и проводился турнир.

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Жителей Котельников приглашают принять участие в еженедельных забегах

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#космос
#турнир
#ветераны
#экскурсия
#сво
#подмосковье
#шахматы
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Открытие бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» перенесли на 11 мая
14 марта 2024, 12:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Беговой сезон проекта «Суперлига Подмосковья» откроется 11 мая, а не 5 мая, как было заявлено ранее. Первый старт состоится в Коломне, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Новый сезон «Суперлиги Подмосковья» откроет Коломенский полумарафон «Летопись Победы». Те, кто собирался на этот забег 5 мая, но не сможет принять участие 11 числа, могут обменять или сдать свой слот. Для этого нужно написать запрос в службу технической поддержки на электронную почту: help@runningmr.ru», — говорится в сообщении.
Всего в новом сезоне в рамках суперлиги планируется провести пять забегов. Помимо Коломенского полумарафона, будет организован забег «Волоколамский рубеж» — он назначен на 8 июня. Полумарафон «Сергиевым путём» состоится 13 июля в Сергиевом Посаде. В Дубне 24 августа проведут полумарафон «Большая Волга». А завершит сезон 19 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN».

Принять участие в забегах могут все желающие, вне зависимости от возраста и спортивной подготовки. Регистрация открыта на сайте суперлигамо.рф.

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«Спартак» надеется на благоприятный исход в деле Промеса

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Овечкин вышел на чистое 14-е место среди бомбардиров в истории НХЛ
#забег
#подмосковье
#спорт
#московская область
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«Спартак» надеется на благоприятный исход в деле Промеса
14 марта 2024, 11:13

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Суд в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов арестовал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Пресс-служба столичного клуба опубликовало заявление, в котором выразила надежду на благоприятный исход дела.
Адвокаты игрока сейчас всеми силами пытаются воздействовать на правоохранительные органы, чтобы попытаться избавить своего клиента от экстрадиции и тюремного заключения, передаёт «Спорт Экспресс». Напомним, на родине голландец приговорён к полутора годам лишения свободы за вооружённое нападение и ещё к шести годам за торговлю наркотиками.

Задержали Промеса в Эмиратах за то, что он скрылся с места ДТП. Затем уже последовал запрос от прокуратуры Нидерландов на его арест и экстрадицию. Причём запросу был присвоен красный код, а это по градации Интерпола означает, что правоохранители всех стран мира должны сделать всё возможное для задержания человека.

Многие недоумевают, зачем игрок вообще поехал с командой на сборы в страну, у которой действует с Нидерландами договор о выдаче преступников. Например, бывший генеральный директор «Спартака» в прошлом году в аналогичной ситуации оставил Промеса в Москве, где он тренировался по индивидуальной программе. А ведь тогда срок у футболиста был только за поножовщину, о наркотиках ещё речи не было. Так что к руководству столичного клуба в данной ситуации также есть вопросы.

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#приговор
#дтп
#спорт
#нападение
#арест
#договор
#футбол
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Жителей Котельников приглашают принять участие в еженедельных забегах
14 марта 2024, 09:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Забеги проекта «5 вёрст» проводятся каждую субботу на территории Кузьминского лесопарка в городском округе Котельники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Принять участие в забеге на дистанцию пять километров может любой желающий. Тренировки в рамках забега проводит инструктор спортивной школы «Котельники» Ирина Ермакова. Участие в мероприятии бесплатное, ограничений по возрасту и уровню физической подготовки нет», — говорится в сообщении.
Еженедельные забеги стартуют в девять утра от центрального входа в лесопарк. Форма одежды — спортивная.

«5 вёрст» — это общероссийский проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни. Участники могут преодолеть пятикилометровую дистанцию в удобном для них темпе: бегом или даже шагом.

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#котельники
#забег
#спорт
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Овечкин вышел на чистое 14-е место среди бомбардиров в истории НХЛ
14 марта 2024, 08:05

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Ванкувер Кэнакс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей. Таким образом, российский нападающий вышел на чистое 14-е место среди лучших бомбардиров лиги за всю историю.
Набранное очко стало для форварда 1534-м в карьере, сообщает «Чемпионат.ком. Теперь на его счету 840 заброшенных шайб и 694 голевые передачи. Овечкин, проводивший 1408-й матч в НХЛ, обошёл по набранным очкам Майка Рекки, у которого 1533 результативных балла в 1652 играх. Следующая планка — занимающий 13-е место Джо Торнтон. На его счету 1539 очков по системе гол плюс пас.

Кроме того, российский бомбардир вышел на 9-е место в НХЛ по количеству очков, набранных в гостевых матчах. Он набрал 742-й результативный балл и обошёл по этому показателю Джо Сакика (741 очко). У занимающего восьмую строчку Горди Хоу 778 очков, набранных в выездных встречах. Лидирует в этом списке великий Уэйн Гретцки — 1298 очков.

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#матч
#нхл
#чемпионат
#овечкин
#хоккей
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«Атлетико» из Мадрида в драматичном матче вышел в четвертьфинал ЛЧ
Soccer.Ru: «Атлетико» вышел в 1/4 Лиги чемпионов, по пенальти победив «Интер»
14 марта 2024, 06:18

Фото: iStock/Javitouh

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» в драматичнейшем матче сумел стать участником четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов УЕФА, со счётом 3:2 переиграв по пенальти прошлогоднего победителя турнира — миланский «Интер»
Федерико Димарко забил гол за «Интер» на 33-й минуте ответного матча 1/8 финала, но уже через две минуты Антуан Гризманн сравнял счёт. А на 87-й минуте встречи Мемфис Депай забил второй мяч «матрасников».

После этого по сумме двух игр общий счёт стал 2:2, и по правилам игра перешла к серии пенальти, в которой сильнее оказался «Атлетико» (3:2).

Команда Диего Симеоне стала одной из двух последних, наряду с дортмундской «Боруссией», участников четвертьфинала главного клубного футбольного турнира Европы. Кроме них, на этой стадии, жеребьёвка которой пройдет 15 марта, оказались «Барселона», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Бавария», а также мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал».

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#испания
#футбол
#лига чемпионов
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Определились последние участники четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА
РИА Новости: «Атлетико» и «Боруссия» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
14 марта 2024, 02:12

Фото: РИА Новости/Елена Рыбакова

Футбольный клуб «Боруссия» (Дортмунд), а также мадридский «Атлетико» стали последними участниками 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает РИА Новости.
«Боруссия» одержала верх над нидерландским клубом ПСВ со счётом 2:0 (первый матч — 1:1). А вот для «Атлетико» матч сложился гораздо драматичнее. Проиграв в первой встрече прошлогоднему финалисту ЛЧ — миланскому «Интеру» — с минимальной разницей 0:1, сегодня подопечные Диего Симеоне победили в основное время (2:1), а затем буквально вырвали победу в серии пенальти — 3:2.

Ранее в четвертьфинал Лиги Чемпионов УЕФА вышли испанские «Реал Мадрид» и «Барселона», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», а также мюнхенская «Бавария» и французский ПСЖ. Жеребьёвка этой стадии состоится 15 марта 2024 года.

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#футбол
#лига чемпионов
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De Telegraaf: Промес арестован в Дубае по запросу Нидерландов
13 марта 2024, 23:01

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Нидерландский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес задержан в столице ОАЭ Дубае по запросу голландской прокуратуры Об этом сообщает De Telegraaf.
По его данным, запрос связан с возможностью последующей экстрадиции Промеса в Нидерланды.

32-летний Промес был задержан при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая 29 февраля, когда месте с командой должен был вылететь в Россию. Пока игроки «Спартака» были там на сборах, Промес попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

На родине его приговорили к 18-ти месяцам колонии по обвинению в нападении на родственника.

В феврале футболиста также приговорили в Амстердаме к шести годам заключения за участие в контрабанде наркотиков. Тогда спортсмена объявили в международный розыск.

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#приговор
#дтп
#розыск
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#дачи
#нидерланды
#покушение
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Экс-спортдиректор «Динамо» Орещук предрёк победу команде в матче с «Зенитом»
13 марта 2024, 19:21

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказал предположение, что в сегодняшнем матче «Динамо» —«Зенит» первые выйдут победителями.
«Есть ощущение, что «Динамо» пройдёт «Зенит» в Кубке России. «Динамо» сейчас хороший футбол показывает, плюс гандикап в один мяч. Этого им может хватить. Москвичи свой гол в Питере забьют. Может все дойти до пенальти. Мне кажется, так и будет, и «Динамо» выйдет победителем в серии», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Орещук.

При этом, он подчеркнул, что «Зенит» также показывает неплохую игру, однако, считает эксперт, им нужно немного подрасти. Он также высказал о том, что петербургская команда сконцентрируется на чемпионате, в то время как для «Динамо» приоритетом станет Кубок России.

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказывал, что сборная России может сыграть с Китаем.

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#спорт
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