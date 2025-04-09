Украинский каратист-юниор не пожал руку выигравшему турнир россиянину

Фото: istockphoto/master1305
Украинский каратист Евгений Мельник не пожал руку 13-летнему россиянину Игорю Григорьеву, который победил на соревнованиях среди юниоров не старше 14 лет на этапе юношеской лиги в Испании. Фотографироваться украинский спортсмен тоже не стал.
Григорьев взял золото, а Мельник — бронзу. При выходе из зала, украинский призер помахал рукой, а затем указательным пальцем, символизируя отказ. Каратисты из России выступали в Испании в нейтральном статусе.
После событий февраля 2022 года россиян перестали допускать до международных соревнований, либо допускают в нейтральном статусе. Перед этим сообщалось о чемпионате и Первенстве по Киокушинкай каратэ между клубами в Подмосковье.
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После событий февраля 2022 года россиян перестали допускать до международных соревнований, либо допускают в нейтральном статусе. Перед этим сообщалось о чемпионате и Первенстве по Киокушинкай каратэ между клубами в Подмосковье.
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Никита Кротов