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Украинский каратист-юниор не пожал руку выигравшему турнир россиянину

Фото: istockphoto/master1305

Фото: istockphoto/master1305

Украинский каратист Евгений Мельник не пожал руку 13-летнему россиянину Игорю Григорьеву, который победил на соревнованиях среди юниоров не старше 14 лет на этапе юношеской лиги в Испании. Фотографироваться украинский спортсмен тоже не стал.
Григорьев взял золото, а Мельник — бронзу. При выходе из зала, украинский призер помахал рукой, а затем указательным пальцем, символизируя отказ. Каратисты из России выступали в Испании в нейтральном статусе.

После событий февраля 2022 года россиян перестали допускать до международных соревнований, либо допускают в нейтральном статусе. Перед этим сообщалось о чемпионате и Первенстве по Киокушинкай каратэ между клубами в Подмосковье.

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МОК ведет переговоры с федерациями по допуску России к ОИ-2026
09 апреля 2025, 22:12

Фото: istockphoto/stefko

Международный олимпийский комитет (МОК) переговаривается с международными зимними федерациями по поводу допуска спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде-2026 года в Италии. Об этом проинформировал журналистов спортивный директор организации Кит Макконнел.
«Мы ведем переговоры с зимними федерациями. Приводим пример летних федераций, пример Олимпиады в Париже, где без каких-либо проблем выступили нейтральные спортсмены, приводим совершенно ясный и четкий протокол с принципами допуска российских и белорусских атлетов, как касающиеся антидопинга, так и индивидуального соответствия критериям нейтральности», — сказал он.

Макконел добавил, что представители России и Белоруссии примут участие в ски-альпинизме, кроме того, спортсменов планируют вернуть в фигурное катание и конькобежный спорт. Зимняя Олимпиада в 2026 году пройдет в Милане и Кортина‑д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

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Франческо Тотти получил эксклюзивную статуэтку от скульптора Ашота Погосяна
09 апреля 2025, 17:51

Франческо Тотти (Фото: Instagram*/ francescototti)

Бывшему капитану итальянской «Ромы» Франческо Тотти подарил эксклюзивную статуэтку ручной работы скульптор Ашот Погосян. Об этом пишет портал metaratings.ru. Уточняется, что на статуэтке футболист изображен в образе императора с мячом в руках и в бутсах. Подарок отражает значимость и величие Франческо Тотти в футбольном мире.
«С ранних лет, будучи человеком творческой натуры, я являюсь большим поклонником спорта в целом и футбола в частности. В своей скульптуре я стремился соединить эти два параллельных мира — мир искусства и мир спорта, создавая гармонию, в которой они переплетаются и дополняют друг друга», — прокомментировал Ашот Погосян.

Эта статуэтка не единственная. Перед этим Погосян создавал такую на 98-летие Никиты Симоняна и для бразильского футболиста Маркуса Эванжелиста ди Мораеса, известного как Кафу.

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#мир
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Мовсисян оценил возможность своего назначения в Федерацию футбола Армении
Мовсисян допускает свое назначение в Федерацию футбола Армении
09 апреля 2025, 14:20

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Экс-нападающий национальной сборной Армении по футболу Юрий Мовсисян готов помочь в развитии армянского футбола, если его попросят. Об этом он заявил в разговоре с Metaratings.ru.
«Скажу так: я всегда готов помочь армянскому народу и футболу. Если поступит предложение и люди будут за меня, я обязательно приеду в Армению, чтобы помочь армянскому футболу развиваться», — прокомментировал собеседник.

В феврале сообщалось об открытии уголовного дела по результатам проверки в Федерации армянского футбола. Речь шла о мошенничестве и отмывании денег. Болельщики армянской национальной сборной потребовали, чтобы глава Федерации Армен Меликбян покинул свой пост.

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#мир
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Экс-хоккеист Сергей Коньков не считает клуб «Ак Барс» достойным Кубка Гагарина
09 апреля 2025, 13:58

Фото: istockphoto/vchal

Казанский «Ак Барс», который в напряжённой семиматчевой серии прошёл в первом раунде плей-офф «Автомобилист» из Екатеринбурга, не показывает игру, достойную чемпионов. Такое мнение высказал бывший хоккеист столичного «Динамо», ярославского «Локомотива» и сборной России Сергей Коньков.
В разговоре с корреспондентом сетевого издания «РБ Спорт» он отметил, что команда из столицы Татарстана является очень боевитой, там собраны «крепкие ребята», способные навязать борьбу сопернику, а также несколько хоккеистов достаточно высокого класса.

«Однако нельзя сказать, что "Ак Барс" показывает по-настоящему чемпионскую игру. Такие команды, как правило, легко проходят соперников на первой стадии игр "на вылет". А казанцы серию с "Автомобилистом" дотянули до седьмого матча. Могли ведь и вовсе не выйти в 1/4 финала. Победа в решающем матче была одержана только в овертайме», — напомнил двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Он, правда, признал, что «Автомобилист» также является крепкой и неуступчивой командой, с которой не было бы просто ни одному клубу КХЛ (Континентальная хоккейная лига. — Прим. ред.).

В следующем раунде плей-офф «Ак Барс» ждёт встреча с московским Динамо, которое в 1/8 финала прошло СКА из Санкт-Петербурга. Счёт в их серии был 4:2, соответственно, в пользу бело-голубых.

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Черевченко: «Динамо» до последнего тура будет бороться за чемпионство
09 апреля 2025, 12:40

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший тренер российских команд Игорь Черевченко поделился мнением о выступлении «Динамо» и оценил шансы клуба в борьбе за титул в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Мне нравится, как выглядит «Динамо», несмотря на утрату Тюкавина. Команда демонстрирует отличную игру в атаке, хотя в защите у них возникают трудности. Тем не менее, «Динамо» будет бороться за чемпионство до последнего тура наряду с «Краснодаром» и «Зенитом», — отметил Черевченко в интервью Metaratings.ru.
На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице с 42 очками после 23 туров. 12 апреля «бело-голубые» проведут выездной матч против «Пари Нижний Новгород», старт которого намечен на 14:30 по московскому времени.

Прежде сообщалось, что левый крайний полузащитник московского «Спартака» может покинуть команду этим летом. В рамках летнего трансферного окна руководство клуба готово рассмотреть предложения о его аренде с возможностью последующего выкупа.

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