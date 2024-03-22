Молодежная сборная России по футболу обыграла уругвайцев

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Молодежная сборная России по футболу до 21 года обыграла команду Уругвая в товарищеском матче.
Уточняется, что в команде Уругвая игроки до 20 лет. Встреча, прошедшая в Монтевидео, завершилась со счетом 1:0 в пользу российской молодежной команды. Единственный мяч на 81-й минуте с пенальти забил Дмитрий Кучугура.
Игра, состоявшаяся в Монтевидео, завершилась со счетом 1:0 в пользу молодежной команды из России. Единственный мяч на 81-й минуте с пенальти в ворота забил Дмитрий Кучугура.
Напомним, что сборная Уругвая U-20 в настоящий момент является действующим чемпионом мира. Команда завоевала титутл в прошлом году.
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Игра, состоявшаяся в Монтевидео, завершилась со счетом 1:0 в пользу молодежной команды из России. Единственный мяч на 81-й минуте с пенальти в ворота забил Дмитрий Кучугура.
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Дана Игумнова