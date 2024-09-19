Мор: У Соболева пока не сильно получается в «Зените»

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Бывший игрок «Спартака», двукратный чемпиона России Эдуард Мор высказал мнение о том, что футболист Александр Соболев при всё своём старании пока не вписался в «Зенит».
«Пока не могу сказать, что Соболев чувствует себя в «Зените» как в своей тарелке. Видно, что желания у него хоть отбавляй, на поле выходит максимально сконцентрированным, но пока у него не сильно получается. Была хорошая голевая передача в кубковом матче с «Рубином». Физические кондиции Александра оставляют желать лучшего», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Соболев.
Он объяснил такую ситуацию тем, что спортсмен перед переходом в клуб пропустил много времени.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак в комментарии к первой игре в новой команде нападающего Александра Соболева заявил, что спортсмену предстоит набрать форму.
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