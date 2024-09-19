Терёхин объяснил признание Тюкавина лучшим футболистом России

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Бывший форвард «Динамо и сборной России Олег Терёхин заявил, что признание нападающего Константина Тюкавина лучшим футболистом России в сезоне-2023/24 является абсолютно закономерным.
«Абсолютно верное решение, Тюкавин закономерно признан лучшим. В прошлом сезоне он забивал много и отдавал голевые передачи. В этом сезоне ему пока не хватает прежней уверенности. Ему уже пора задумываться о переходе в Европу. Тюкавин может попасть в топ-клуб. Если будет хороший вариант, надо уезжать, конечно», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Терёхин.
Он добавил, что есть хорошие примеры российских футболистов, которые удачно строят карьеру за рубежом.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказывал мнение о том, что наиболее ярко себя проявил на старте РПЛ полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков.
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