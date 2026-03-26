Морозов включил себя, Дивеева и Осипенко в число лучших российских защитников
Защитник сборной России по футболу Евгений Морозов в беседе с Metaratings.ru перед BetBoom товарищескими матчами против Никарагуа и Мали назвал лучших игроков обороны среди своих соотечественников.
Морозов отметил, что Дивеев и Осипенко являются одними из самых сильных центральных защитников в лиге. Литвинов, с которым он выступал в паре, также заслуживает высоких оценок.
«Думаю, если меня вызывают в сборную, значит, я тоже в числе лучших защитников страны», — добавил Морозов.
27 марта сборная России встретится с командой Никарагуа. Игра пройдет в Краснодаре и стартует в 17:30 по московскому времени. 31 марта национальная команда сыграет с Мали в Санкт-Петербурге, начало матча запланировано на 20:00 мск.
Кроме Морозова, в заявку сборной России на матчи с Никарагуа и Мали включены три центральных защитника: Виктор Мелёхин из «Ростова», Руслан Литвинов из «Спартака» и Валентин Пальцев из «Краснодара».