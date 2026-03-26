Морозов включил себя, Дивеева и Осипенко в число лучших российских защитников

26 марта 2026, 18:17

Защитник сборной России по футболу Евгений Морозов в беседе с Metaratings.ru перед BetBoom товарищескими матчами против Никарагуа и Мали назвал лучших игроков обороны среди своих соотечественников.





Морозов отметил, что Дивеев и Осипенко являются одними из самых сильных центральных защитников в лиге. Литвинов, с которым он выступал в паре, также заслуживает высоких оценок.





«Думаю, если меня вызывают в сборную, значит, я тоже в числе лучших защитников страны», — добавил Морозов.