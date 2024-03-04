В Чехове прошло Первенство России по синхронному плаванию

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Более 400 спортсменов приняли участие в первенстве России по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили с 26 февраля по 3 марта в Дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова.
В общей сложности в первенстве приняли участие свыше 400 спортсменов в составе 44 команд из 23 субъектов. В число участников также вошла команда Московской области.
Стоит отметить, что во второй тур отбора в сборную России прошли подмосковные спортсменки Валерия Плеханова и Анастасия Никитенко.
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В общей сложности в первенстве приняли участие свыше 400 спортсменов в составе 44 команд из 23 субъектов. В число участников также вошла команда Московской области.
«По итогам первенства сборная Подмосковья «Московская область-1» стала серебряным призером. В дисциплине «фигуры» Валерия Плеханова выиграла «серебро». Также на вторую ступень пьедестала подмосковная команда завоевала в дисциплине «группа». Команда Московской области заняла 3 место среди субъектов Российской Федерации в дисциплине «комби», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что во второй тур отбора в сборную России прошли подмосковные спортсменки Валерия Плеханова и Анастасия Никитенко.
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Мира Полтева