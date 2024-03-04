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В Чехове прошло Первенство России по синхронному плаванию

04 марта 2024, 13:56
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Более 400 спортсменов приняли участие в первенстве России по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проходили с 26 февраля по 3 марта в Дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова.

В общей сложности в первенстве приняли участие свыше 400 спортсменов в составе 44 команд из 23 субъектов. В число участников также вошла команда Московской области.


«По итогам первенства сборная Подмосковья «Московская область-1» стала серебряным призером. В дисциплине «фигуры» Валерия Плеханова выиграла «серебро». Также на вторую ступень пьедестала подмосковная команда завоевала в дисциплине «группа». Команда Московской области заняла 3 место среди субъектов Российской Федерации в дисциплине «комби», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что во второй тур отбора в сборную России прошли подмосковные спортсменки Валерия Плеханова и Анастасия Никитенко.

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#чехов
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В Дубне прошли соревнования по подледному лову
04 марта 2024, 14:38

Фото: пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты МО АВС завоевали «бронзу» в соревнованиях по подледному лову. Об этом сообщила пресс-служба жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Соревнования проводились на территории Московского моря в районе плотины Иваньковской ГЭС городского округа Дубна.

«В мероприятии приняли участие пять команд — коллективы администрации городского округа Дубна, водоканал города Дубна (ПТО ГХ), ГКУ МО «МОС АВС», Мособлпожспас и коллектив из Сергиево-Посадского городского округа.По итогам состязаний команда ГКУ МО «МОС АВС» завоевала третье место», — поделились в пресс-службе.

стоит отметить, что в се участники соревнований поделились положительными эмоциями об организации и соблюдении всех правил проведения закрытия ​сезона.

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Капризов оформил хет-трик и помог «Миннесоте» одолеть «Сан-Хосе»
04 марта 2024, 09:10

Фото: iStock/JohnAlexandr

В матче против «Сан-Хосе» российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик и обеспечил своей команде победу со счетом 4:3.
В Сент-Поле (США) 4 марта состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс».

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Во втором периоде игрокам «Сан-Хосе» Микаэлю Гранлунду и Нико Штурму удалось дважды поразить ворота хозяев. Хоккеисты «Миннесоты» ответили голом Фредерика Годро. В середине второго периода Кирилл Капризов блестяще восстановил равенство в счете. Энтони Дюклер из «Сан-Хосе» вывел свою команду вперед в начале третьего периода, но Капризов дважды забросил шайбы, обеспечив «дикарям» победу.

Зрители от радости бросали собственные головные уборы на лёд. Это третий хет-трик Капризова в текущем сезоне. Таким образом, он повторил клубный рекорд по этому показателю. Всего на счету россиянина 29 голов и 37 результативных передач.

Хет-триком называют три гола, забитые одним игроком в ходе матча.

Благодаря этой победе «Миннесота» продолжает борьбу за плей-офф. Команда занимает седьмое место в Центральном дивизионе с 68 очками. Следующий матч «дикари» проведут на своей площадке против «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 марта.

13 июля 2020 года Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» сроком на два года. Дебютировал в НХЛ 14 января 2021 года в матче против «Лос-Анджелес Кингз». В этой игре он набрал 3 очка, отдав две передачи и забив победную шайбу в овертайме. 12 марта 2021 года оформил свой первый хет-трик в НХЛ, забросив три шайбы в ворота «Аризоны Койотис». В 2021 году контракт с русским хоккеистом продлили на пять лет.

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#сша
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#нхл
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СДК КХЛ подтвердил дисквалификацию Радулова за удар в голову
03 марта 2024, 18:12

Фото: iStock/JohnAlexandr

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Автомобилистом», пишет «Советский спорт».
Речь идет о ситуации, когда нападающий казанской команды Александр Радулов нанес удар в голову защитнику екатеринбургского клуба Кириллу Воробьеву.

По итогам рассмотрения эпизода СДК оставил в силе наказание, наложенное на Радулова по пункту 1.3.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею). В соответствии с этим решением 37-летний форвард дисквалифицирован на одну игру и подвергнут денежному штрафу.

Таким образом, Радулов пропустит третий матч серии с «Автомобилистом», который состоится в Екатеринбурге 4 марта. На данный момент «Ак Барс» уступает в серии со счетом 0-2.

СДК не предоставил конкретных обоснований своего решения, но, вероятно, оно было принято на основе анализа видеоматериалов и показаний участников эпизода. Также возможно, что комитет учёл прошлые нарушения, совершенные Радуловым, который известен своей агрессивной и провокационной манерой игры.

Дисквалификация Радулова является существенным ударом для «Ак Барса», поскольку он является одним из ведущих игроков команды. В первых двух матчах серии против «Автомобилиста» Радулов набрал одно очко, реализовав буллит в первой игре.

В отсутствие Радулова «Ак Барсу» будет необходимо перестраивать свои тактические схемы и искать другие источники результативности. Возможной заменой Радулова в третьей встрече может стать Дмитрий Воронков, который ранее пропустил первую игру серии из-за дисквалификации.

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#кхл
#наказание
#нарушения
#игры
#хоккей
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Российские спортсмены будут допущены без ограничений на «Олимпиаду на стероидах»
03 марта 2024, 15:12

Фото: istockphoto / Mei Hwajyan

Глава проекта Арон Д’Соуза отметил, что на соревнования приглашаются спортсмены из всех стран.
Об этом ТАСС сообщил президент проекта Арон Д’Соуза.

Официальное название «Олимпиады на стероидах» - Enhanced Games, в переводе как «Улучшенные игры». Проект состоится при поддержке американского миллиардера, основателя платежной системы PayPal Питера Тиля.

По словам Д’Соуза, на соревнованиях спортсмены будут выступать как отдельные личности, а не представители стран. Также, к олимпиаде приглашаются желающие из всех стран мира.

Глава проекта подчеркнул, что участию спортсменов может помешать только нормативно-правовая база страны-хозяйки «Улучшенных игр», которая, в частности, отвечает за выдачу участникам соревнований виз и других необходимых документов.

Игры не будут находится под влиянием Всемирного антидопингового агентства, которое уже выразило недовольство о проекте.

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#проект
#страны
#спортсмены
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Хорнер обвинил отца Ферстаппена в организации скандала с его участием
Daily Mail: Хорнер считает, что отец Ферстаппена причастен к скандалу
03 марта 2024, 13:09

Фото: istockphoto / SDivin09

Глава команды «Формулы-1» Кристиан Хорнер заявил, что отец трехкратного и действующего чемпиона «Формулы-1» нидерландца Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен создал кампанию по его смещению, передает Daily Mail.
Издание со ссылкой на окружение Хорнера уточняет, что руководитель «Ред Булл» подозревает Йоса Ферстаппена в организации кампании по его смещению и предполагает, что отец трехкратного победителя «Формулы-1» имеет отношение к сливу электронных писем, который случился во время проведения Гран-при.

Сам Ферстаппен-старший не согласен с заявлениями о своем причастии к конфликту. По словам Йоса Ферстаппена, он не видит смысла в смещении его сына, потому что у Макса Ферстаппена и так все хорошо.

Ранее печатное издание De Telegraaf сообщило, что одна из сотрудниц команды обвинила главу «Ред Булл» в недопустимом поведении. Уточнялось, что расследование основано на обеспокоенности сотрудницы по поводу строго режима работы Хорнера и не связано с какими-либо сексуальными намерениями с его стороны.

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#матч
#клуб
#отец
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Судья завершил матч с «Валенсией» за несколько секунд до гола «Реала»
03 марта 2024, 04:29

Фото: iStock/ Rawf8

Матч мадридского «Реала» и «Валенсии» 27-го тура чемпионата Испании завершился со счетом 2:2, сообщает РБК.
Финальный свисток от главного судьи Хесуса Хиля Мансано прозвучал за несколько секунд до гола полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Он не согласился с таким решением судьи, возразив ему, за что получил красную карточку и был удален за «агрессию и крики»

«Реал» продолжает лидировать в чемпионате Испании, «Валенсия» занимает 9-е место.

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#испания
#чемпионат
#судья
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Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в клуб — теперь он будет селекционером
03 марта 2024, 02:48

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Экс-полузащитник футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев вернулся в стан команды, став официальным селекционером команды. Об этом «красно-синие» сообщили в своём Telegram-канале.
«В обязанности Алана будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали Академии, включая юношеские и молодежные команды, а также координационная работа», — отметили в пресс-службе ЦСКА, поздравив Дзагоева «с возвращением домой».

33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении своей спортивной карьеры в ноябре 2023 года. Уроженец Северной Осетии — Алании является трехкратным чемпионом России, 4 раза становился обладателем Кубка России и Суперкубка России. 9 раз оказывался в списке 33 лучших футболистов чемпионата страны.

С 2008 по 2022 годы Алан защищал цвета ЦСКА. Также выступал за «Крылья Советов» (Самара) и «Рубин» (Казань). В 2023 году начал играть за греческую «Ламию».

В сборной России Дзагоев выступал с 2008 по 2018 годы, сыграв за национальную команду 59 матчей и забив 9 мячей, а также войдя в символический клуб имени Игоря Нетто, объединяющий тех, кто сыграл за сборные СССР и России свыше полусотни игр.

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#футбол
#спортсмены
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Брат Хабиба одержал пятую победу в UFC
Боец ММА Умар Нурмагомедов одержал пятую победу в UFC
03 марта 2024, 02:33

Фото: РИА Новости/ Нина Зотина

Российский боец ММА Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, одержал победу над представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом на турнире UFC Fight Nights 238 в Лас-Вегасе, сообщает «Sport 24».
Поединок продлился три раунда и закончился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Теперь в его активе 17 побед в 17 поединках. В UFC 28-летний боец выступает с 2021 года, одержав победы во всех пяти поединках.

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#чемпионат
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#россияне
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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 55 шайб
02 марта 2024, 05:38

Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче чемпионата НХЛ против «Филадельфии», побив один из рекордов Уэйна Гретцки и приблизившись к другому. Об этом сообщает «Матч ТВ».
У россиянина теперь 145 голов в НХЛ в 245 матчах, сыгранных в марте. Гретцки забил 144 гола в марте за карьеру.

Более того, число голов Овечкина в НХЛ выросло до 839, что сократило отставание от рекорда Гретцки до 55 шайб.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, Гретцки — лидирует (894).

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