Московская область выиграла чемпионат России по футзалу спорта глухих

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Представительницы Подмосковья стали чемпионками России по футзалу среди глухих спортсменов. Спортсменки из подмосковного региона в финале турнира сыграли со сборной Москвы. В основное время матч закончился вничью со счётом 1:1. Исход встречи решился в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказалась команда Московской области», — подчеркнули в министерстве.
Читайте также:
«Волейбольный марафон» проведут в Одинцове
Щёлковские спортсменки выиграли всероссийские соревнования по софтболу
Команда «Спарта» из Егорьевска победила во всероссийских соревнованиях по футболу