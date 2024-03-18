«Волейбольный марафон» проведут в Одинцове

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
«Школьная лига «Заречье-Одинцово» проводится с октября 2023 года. В соревнованиях приняли участие 16 команд общеобразовательных учреждений городских округов Одинцово и Власиха. За каждым школьным коллективом закреплен в роли наставника игрок и тренер профессиональной женской ВК «Заречье-Одинцово». Волейболистки приходят поддержать свои команды в дни игр и проводят мастер-классы. Только в этом сезоне проведено 46 мастер-классов с охватом участников более чем 1500 человек. Всего в Лиге было сыграно 120 матчей с участием 170 волейболистов-школьников», — поделились в пресс-службе.
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