Московская область выиграла первый командный чемпионат России по гольфу

26 июля 2025, 08:57

Алиса Молоканова, Екатерина Малахова, Анна Шульце и Алина Щептева (Фото: «Гольф.ру»)

С 22 по 25 июля на поле гольф-клуба Форест Хиллс состоялся первый в истории Командный чемпионат России по гольфу. Сборная Московской области взяла все золото Чемпионата. Об этом сообщает портал «Гольф.ру».