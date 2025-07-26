Московская область выиграла первый командный чемпионат России по гольфу
С 22 по 25 июля на поле гольф-клуба Форест Хиллс состоялся первый в истории Командный чемпионат России по гольфу. Сборная Московской области взяла все золото Чемпионата. Об этом сообщает портал «Гольф.ру».
Всего на турнире было заявлено 18 команд — 10 мужских и восемь женских. Каждая команда состояла из четырех игроков. На поле одновременно выступили 72 спортсмена, среди которых — 15 мастеров спорта и 32 кандидата в мастера, неоднократные чемпионы страны, обладатели Кубка России и победители национального первенства.
В мужском финале «Московская область — 1» (Егор Ерошенко, Давид Нагиев, Андрей Павлов и Иван Стриганов) со счетом 3-0 выиграла у команды «Москва — 1» (Алексей Карасев, Даниил Ромашкин, Сергей Миронов, Артем Филаткин).
В женском решающем матче «Московская область — 1» (Алиса Молоканова, Екатерина Малахова, Анна Шульце и Алина Щептева) победила «Москву — 3» (Глафира Помазкова, Мария Долина, Нина Лукьяненко, Анна Милицына) со счетом 3-0.
Стоит отметить, что на переходящих Кубках будет выгравировано название первой команды-чемпиона.
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