Подмосковные команды стали чемпионами России по индорхоккею

Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке России по боксу среди мужчин, который был посвящён двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову. У боксёров из Московской области три серебряные и две бронзовые награды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Важно отметить, что соревнования служили отборочным этапом для участия в чемпионате мира в составе сборной России.



В период с 20 по 25 января в Самаре состоялся Кубок России по боксу среди мужчин, названный в честь двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. В мероприятии приняли участие 104 спортсмена из России.



Турнир проводился в соответствии с задачами государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».



