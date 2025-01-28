Подмосковные команды стали чемпионами России по индорхоккею

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мужская и женская команды «Динамо-Электросталь» победили на чемпионате Росси по индорхоккею 2025 года, финальные игры проводились в Электростали, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за золотую медаль мужская подмосковная команда «Динамо-Электросталь» встретилась командой «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга и одержала победу со счётом 7:6. Бронзовая медаль чемпионата также досталась представителям Подмосковья — команде «Динамо-Электросталь-2», — говорится в сообщении.Лучшим игроком чемпионата стал Марат Хайрулин из «Динамо-Электростали», а лучшим защитником — его товарищ по команде Михаил Проскуряков. Звание лучшего вратаря получил игрок из «Динамо-Электросталь-2» Арсений Окишев.
Среди женских команд золото чемпионата выиграли представительницы клуба «Динамо-Электросталь», а серебро — команда подмосковной спортшколы олимпийского резерва по игровым видам спорта.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Кроме того, подмосковные спортсменки получили индивидуальные награды: лучший игрок — Алина Халимова («Динамо-Электросталь»), лучший вратарь — Марина Воронова («Динамо-Электросталь»), лучший нападающий — Юлия Редькина («Динамо-Электросталь»), лучший защитник — Анастасия Дерябина из команды областной спортшколы.
Читайте также:
Теннисист-юниор из Подмосковья Егор Плешивцев завоевал медаль Australian Open
Подмосковные конькобежцы завоевали три медали Кубка России по шорт-треку
Подмосковная биатлонистка Резцова взяла бронзовую медаль на этапе Кубка России
Лев Каштанов