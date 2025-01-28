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Подмосковные команды стали чемпионами России по индорхоккею

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Мужская и женская команды «Динамо-Электросталь» победили на чемпионате Росси по индорхоккею 2025 года, финальные игры проводились в Электростали, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за золотую медаль мужская подмосковная команда «Динамо-Электросталь» встретилась командой «Динамо-Строитель» из Екатеринбурга и одержала победу со счётом 7:6. Бронзовая медаль чемпионата также досталась представителям Подмосковья — команде «Динамо-Электросталь-2», ​— говорится в сообщении.
Лучшим игроком чемпионата стал Марат Хайрулин из «Динамо-Электростали», а лучшим защитником — его товарищ по команде Михаил Проскуряков. Звание лучшего вратаря получил игрок из «Динамо-Электросталь-2» Арсений Окишев.



Среди женских команд золото чемпионата выиграли представительницы клуба «Динамо-Электросталь», а серебро — команда подмосковной спортшколы олимпийского резерва по игровым видам спорта.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Кроме того, подмосковные спортсменки получили индивидуальные награды: лучший игрок — Алина Халимова («Динамо-Электросталь»), лучший вратарь — Марина Воронова («Динамо-Электросталь»), лучший нападающий — Юлия Редькина («Динамо-Электросталь»), лучший защитник — Анастасия Дерябина из команды областной спортшколы.

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28 января 2025, 09:34

Егор Плешивцев (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Представитель Московской области Егор Плешивцев занял второе место на турнире «Большого шлема» Australian Open в парном юниорском разряде, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«17-летний Егор Плешивцев выступал в паре с Огненом Миличем из Сербии. Вместе они вышли в финал Australian Open, где сыграли против Яна Кумстата из Чехии и Максвела Экстеда из США. Матч завершился в пользу соперников подмосковного и сербского теннисистов со счётом 7:6 (8:6), 6:3», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта напомнили, что в матче за выход в финал Плешивцев с Миличем одержали победу над представителем Великобритании Оливером Бондингом и американским спортсменом Джаггером Линчем.
Сейчас Егор Плешивцев занимает 34-ю строчку рейтинга ITF.

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Подмосковные конькобежцы завоевали три медали Кубка России по шорт-треку
27 января 2025, 15:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали спортсмены их Московской области на четвёртом этапе Кубке России по конькобежному спорту в дисциплине «шорт-трек», сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Серебряную медаль подмосковной сборной принесла Фаиля Аймалетдинова по итогу забега на 1500 метров с результатом 2 минуты и 29,6 секунды. Отставание Аймалетдиновой от занявшей высшую ступень пьедестала почёта Анны Уразовой из Свердловской области составило 0,1 секунды», — говорится в сообщении.
Кроме того, Фаиля Аймалетдинова пришла третьей в забеге на 1000 метров.

А ещё одну бронзовую медаль команда Московской области выиграла в смешанной эстафете на 2000 метров. В состав команды вошли Фаиля Аймалетдинова, Яков Шуляк, Анастасия Данилова, Павел Конычев и Дарья Краснокутская.

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#конькобежный спорт
#шорт-трек
#кубок россии
#медали
#московская область
#подмосковье
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Подмосковная биатлонистка Резцова взяла бронзовую медаль на этапе Кубка России
27 января 2025, 14:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль завоевала представительница Московской области Кристина Резцова на пятом этапе Кубка России по биатлону среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Кристина Резцова преодолела дистанцию в 12,5 километров за 34 минуты 33,4 секунды и допустила два промаха на четырёх огневых рубежах. С таким результатом она смогла подняться на третью ступень пьедестала почёта. Золотую медаль завоевала Наталия Шевченко из Свердловской области, а второе место заняла представительница Тюмени Виктория Сливко», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта напомнили, что ранее Кристина Резцова завоевала золотую медаль спринтерской гонки.

Пятый этап Кубка России по биатлону проводился в центре лыжного спорта «Дёмино» в Ярославской области.

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#минспорта мо
#биатлон
#медаль
#кубок россии
#московская область
#подмосковье
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Гран-при всероссийского конкурса спортпроектов «Ты в игре» составит 1 млн рублей
27 января 2025, 13:59

Фото: istockphoto.com/DuxX

Пятый сезон конкурса спортивных проектов «Ты в игре» проводится в России, приём заявок стартовал в ноябре прошлого года и продлится до 14 марта, победителей ждут крупные гранты на развитие их инициатив, сообщает пресс-служба конкурса.
«Всероссийский конкурс «Ты в игре» помогает находить и поддерживать уникальные проекты, популяризирующие физическую культуру, спорт, и в целом здоровый образ жизни», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за четыре года существования конкурса участие в нём приняли более 16 тысяч проектов со всей России.

Конкурс проводится по восьми номинациям: «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Корпоративный спорт», «Безграничные возможности», «Трансформация в спорте», «Спортивный туризм» и «Медиа». Победители номинаций получат по 300 тысяч рублей, а гран-при конкурса составит 1 миллион рублей. Кроме того, специальный приз предусмотрен для победителя народного голосования.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.

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#конкурс
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#россия
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Подмосковная горнолыжница Илюхина завоевала две медали Кубка России по фристайлу
27 января 2025, 12:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевала спортсменка из Московской области Анастасия Илюхина на третьем этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На вторую ступень пьедестала почёта Анастасия Илюхина поднялась в дисциплине «могул». Золотую и бронзовую медали в этой дисциплине выиграли представительницы Пермского края», — говорится в сообщении.
Кроме того, Анастасия Илюхина стала третьей в женских состязаниях в дисциплине «парный могул». Золотую и серебряную награды завоевали пермские спортсменки.

В областном Минспорта также напомнили, что на втором этапе Кубка России по фристайлу Анастасия Илюхина завоевала в аналогичных дисциплинах две золотые медали.

Третий этап Кубка России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул» проходил в городе Чайковский Пермского края 22-27 января.

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#московская область
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Алина Шевченко из Егорьевска стала призёром Кубка Ивана Ярыгина по вольной борьбе
27 января 2025, 10:59

Фото: пресс-служба United World Wrestling

Подмосковная спортсменка Алина Шевченко завоевала бронзовую медаль на международном Кубке Ивана Ярыгина по вольной борьбе. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Алина Шевченко из Егорьевска – победительница первенств мира, Европы и России. В 1/8 стадии финала она одолела Набиру Есенбаеву из Узбекистана, в четвертьфинале взяла верх над Гальнурой Таштанбековой из Киргизии. А в схватке за выход в финал она уступила сопернице из Белоруссии Алине Шаучук, которая позже стала чемпионкой турнира», – говорится в сообщении.
Шевченко продолжила борьбу за место на пьедестале почёта и в утешительной схватке за третье место была сильнее Анастасии Парохиной с Сахалина.

Как отметили в министерстве, подмосковная спортсменка выступала в весе до 68 кг в непривычной для себя взрослой возрастной категории.

Традиционный международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина» по вольной борьбе среди мужчин и женщин проходит с 22 по 27 января в Красноярске. В соревнованиях участвуют более 400 борцов из 23 стран.

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Спортсменка из Подмосковья стала призером этапа Кубка России по конькобежному спорту
27 января 2025, 09:35

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная спортсменка Фаиля Аймалетдинова выиграла серебряную медаль на дистанции 1500 метров среди женщин на четвёртом этапе Кубка России по конькобежному спорту, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Фаиля Аймалетдинова показала результат 2 минуты 29,6 секунды. Анна Уразова из Свердловской области заняла первое место, опередив Фаилю всего на 0,1 секунды. Анна Матвеева из Челябинской области завоевала бронзу с результатом 2 минуты 30,3 секунды.

Четвёртый этап Кубка России по конькобежному спорту проходил с 24 по 26 января в Саранске, столице Республики Мордовия. Мероприятие организовано в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Сборная Подмосковья завоевала медаль Кубка России по конькобежному спорту
27 января 2025, 09:23

Фото: istockphoto.com/Bene_A

Бронзовую медаль завоевала команда Московской области в смешанной эстафете на четвёртом этапе Кубка России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Команда Подмосковья поднялась на третью ступень пьедестала почёта в смешанной эстафете на 2000 метров с результатом 2 минуты 45 секунд. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала команда Челябинской области, преодолевшая дистанцию за 2 минуты 42,3 секунды. Второе место с результатом 2 минуты 43,2 секунды заняла команда их Ярославской области», — говорится в сообщении.
В сборную Московской области вошли Фаиля Аймалетдинова, Яко Шуляк, Анастасия Данилова, Павел Конычев и Дарья Краснокутская. Соревнования проводились в Саранске 24-26 января.

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Подмосковные спортсмены выиграли пять медалей на Кубке России по боксу
27 января 2025, 09:19

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке России по боксу среди мужчин, который был посвящён двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову. У боксёров из Московской области три серебряные и две бронзовые награды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Серебряными призёрами турнира стали Володимир Мнацаканян из Ногинска (весовая категория до 48 килограммов) и Константин Опольский (весовая категория до 60 килограммов), а также Светослав Тетерин из Люберец (весовая категория свыше 92 килограммов).

Бронзовые медали выиграли Виталий Бойцов из Балашихи (весовая категория до 57 килограммов) и Алексей Семыкин из Электростали (весовая категория до 75 килограммов).

Важно отметить, что соревнования служили отборочным этапом для участия в чемпионате мира в составе сборной России.

В период с 20 по 25 января в Самаре состоялся Кубок России по боксу среди мужчин, названный в честь двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. В мероприятии приняли участие 104 спортсмена из России.

Турнир проводился в соответствии с задачами государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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