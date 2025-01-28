Лыжник Буров из Подмосковья завоевал золотую медаль Кубка России по фристайлу

Спортивную базу для футбольных тренировок планируют построить в деревне Мышецкое городского округа Химки, подряд работы уже выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.