Лыжник Буров из Подмосковья завоевал золотую медаль Кубка России по фристайлу

Максим Буров (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Спортсмен Максим Буров из Московской области выиграл золотую медаль на первом этапе Кубка России по фристайлу, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Максим Буров одержал победу в мужских состязаниях в дисциплине «акробатика». На вторую и третью ступени пьедестала почёта поднялись спортсмены, представляющие Республику Башкортостан», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта также напомнили, что Максим Буров является трёхкратным чемпионом мира по фристайлу — в личных соревнованиях и в командном первенстве.
Первый и второй этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине «акробатика» проходят в столице Башкортостана Уфе с 25 по 29 января.
Ранее сообщалось, что мужская и женская подмосковные команды «Динамо-Электросталь» победили на чемпионате России по индорхоккею 2025 года.
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