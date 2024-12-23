Московская область завоевала Кубок Автодора по греко-римской борьбе

Фото: пресс-служба Автодора
Подмосковная команда одержала победу на соревнованиях по греко-римской борьбе на Кубок Автодора, сообщает пресс-служба госкомпании.
«Соревнования проводились в столицы Башкортостана Уфе. По итогам турнира первое место заняла команда Московской области, втрое место — команда Санкт-Петербурга, а третье место — хозяева турнира: команда Башкортостана», — говорится в сообщении.Кубок Автодора по борьбе проводился уже в пятый раз. В этом году в нём приняли участие борцы от 14 лет и старше из десяти российских регионов: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Пермского края, Татарстана, Башкортостана, а также Свердловской, Нижегородской, Владимирской и Тверской областей.
Отмечается, что в будущем году Кубок Автодора планируется провести в Пермском крае.
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