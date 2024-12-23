В Одинцове прошла первая лыжная гонка TOPSKI FAMILY на призы Панжинского

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Подмосковье состоялся первый лыжный этап серии стартов для детей и взрослых TOPSKI FAMILY на призы серебряного призёра Олимпийских игр Александра Панжинского. Он собрал участников в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
По традиции Панжинский провёл для собравшихся предстартовую разминку. Гостями мероприятия стали обладатель Кубка России по футболу Алексей Смертин, бронзовый призёр Олимпиады по лыжным гонкам Алексей Петухов, старший тренер Паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.
На финише каждого лыжника ждали уникальная медаль, полевая кухня, горячие напитки и памятный шарик на ёлку. Награды победителям и призёрам вручили известные спортсмены.
Как рассказали в ведомстве, дополнительную информацию о TOPSKI FAMILY и допуске на участие можно найти на сайте.
Серия турниров TOPSKI FAMILY проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«Соревнования проводили в 16 возрастных категориях. Для лыжников подготовили семь дистанций протяжённостью от 600 м до 10 км. Прошли также семейная и корпоративная эстафеты. Формат семейной эстафеты был доступен впервые. Соревнования прошли в три этапа по 600 метров. На старт первого этапа вышли папы, второго – мамы, а в третьем круге эстафеты выступали дети», – отметили в министерстве.
На финише каждого лыжника ждали уникальная медаль, полевая кухня, горячие напитки и памятный шарик на ёлку. Награды победителям и призёрам вручили известные спортсмены.
Как рассказали в ведомстве, дополнительную информацию о TOPSKI FAMILY и допуске на участие можно найти на сайте.
Серия турниров TOPSKI FAMILY проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская