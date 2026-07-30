Мостовой был готов возглавить один из российских клубов

30 июля 2026, 17:24

Футболист Мостовой был готов стать главой тульского «Арсенала»

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой выразил готовность занять пост главного тренера тульского «Арсенала». Об этом стало известно 30 июля.





При этом Мостовой подчеркнул, что не заинтересован в работе помощником в текущем тренерском штабе команды, который возглавляет экс-защитник красно-белых Дмитрий Гунько, пишет «РБ Спорт». По словам ветерана, с его опытом роль ассистента в клубе Первой лиги ему неинтересна, однако предложение стать наставником «Арсенала» он бы рассмотрел.





«Тула — это прекрасный футбольный город, и всем известно, что туляки всегда любили футбол. Ну и у меня очень хорошие воспоминания о стадионе «Арсенал», где мной со штрафного был забит один из самых красивых голов за сборную России в товарищеском матче с Белоруссией», — прокомментировал Мостовой.