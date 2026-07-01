«Наша страна — лучшая»: Мостовой сделал заявление о чемпионате мира 2018 года

01 июля 2026, 13:49

Футболист Мостовой: для россиян ЧМ-2018 останется лучшим в истории

Фото: Istock/gorodenkoff

Бывший полузащитник сборных России и СССР Александр Мостовой заявил, что для российских болельщиков домашний чемпионат мира 2018 года навсегда останется самым значимым турниром в истории.





В беседе с Metaratings.ru футболист отметил, что люди всегда испытывают гордость за события, проходившие в их родной стране.

«Твоя страна всегда будет лучше, где бы ты ни был. Я много-много лет поиграл и жил за границей, но всё равно буду говорить, что наша страна лучшая. Хотя и в тех странах я получал удовольствие», — высказался Александр.