Мостовой оценил возможный уход Барко из «Спартака»

24 июля 2026, 20:36

Мостовой: «Спартаку» будет сложно найти равноценную замену Барко

Фото: Istock / Anton Vierietin

Александр Мостовой прокомментировал возможный уход полузащитника Эсекьеля Барко из «Спартака». Об этом передаёт Metaratings.ru.





Ранее сообщалось, что аргентинский хавбек может вернуться в «Ривер Плейт». По мнению бывшего игрока сборных СССР и России, потеря Барко станет серьёзным ударом для команды, поскольку сейчас в составе «Спартака» нет футболиста с похожими качествами.





«Уход Барко будет потерей. На данный момент в команде нет замены Барко, никого не вижу на этой позиции. Если он уйдёт, это будет большая потеря», — заявил Мостовой.