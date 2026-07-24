Мостовой оценил возможный уход Барко из «Спартака»
Мостовой: «Спартаку» будет сложно найти равноценную замену Барко
Александр Мостовой прокомментировал возможный уход полузащитника Эсекьеля Барко из «Спартака». Об этом передаёт Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что аргентинский хавбек может вернуться в «Ривер Плейт». По мнению бывшего игрока сборных СССР и России, потеря Барко станет серьёзным ударом для команды, поскольку сейчас в составе «Спартака» нет футболиста с похожими качествами.
«Уход Барко будет потерей. На данный момент в команде нет замены Барко, никого не вижу на этой позиции. Если он уйдёт, это будет большая потеря», — заявил Мостовой.При этом экс-футболист отметил, что подобные ситуации являются частью современного футбола, где трансферы стали частью большого бизнеса. По его словам, если клуб всё же отпустит аргентинца, руководство сможет найти нового игрока на эту позицию.
Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провёл 37 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.