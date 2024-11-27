Тумилович: В РПЛ стабилен, уверен и надёжен Акинфеев

Игорь Акинфеев (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)
Бывший вратарь «Динамо» Геннадий Тумилович оценил игру голкиперов и нападающих клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ), отметив футболиста Игоря Акинфеева как стабильного и уверенного игрока.
«В РПЛ стабилен, уверен и надёжен Акинфеев. Он лучший российский вратарь своего времени. Агкацев из «Краснодара» должен выстрелить, в этом году он выглядит неплохо. Неплох Волк из махачкалинского «Динамо», отдельные матчи у него просто сумасшедшие. Про Латышонка тоже нельзя забывать. В «Балтике» он выглядел очень прилично, но в «Зените» играть сложнее», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Тумилович.
Он добавил, что футболист Сергей Овчинников в случае возвращения в премьер-лигу способен стать одним из лучших вратарей.
Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскрыл, чего не хватает ФК «Краснодар» на фоне потери очков в матчах с «Рубином» и «Химками». По его мнению, «быкам» не хватает уверенности в себе.
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